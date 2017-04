Aderisci al Ce.S.E.D.

Aderisci al Ce.S.E.D.

Il Centro Studi di Economia e Diritto – Ce.S.E.D. vive del contributo di quanti quotidianamente lo animano con il loro apporto di idee, conoscenze ed esperienze.

Entrarvi a far parte significa connettersi ad un circuito internazionale di studiosi e professionisti con profonda conoscenza dei settori economico-giuridici di rispettiva afferenza.

A tutti gli Associati è consentito di usufruire, gratuitamente (o a condizioni di favore, grazie al contributo del Network M&P e dello Studio Melillo) di informazioni e strumenti (es. corsi, seminari, convegni workshop, technical lab, servizi di business matching, assistenza in caso di verifica fiscale, ecc.) finalizzati all’Alta formazione continua personale e professionale oltre che allo sviluppo commerciale e imprenditoriale delle imprese sia in Italia che nei Paesi più competitivi e potenzialmente più ricettivi (es. India, Cina, Emirati Arabi, Russia, Slovacchia, Polonia, Svizzera, ecc.).

Le imprese associate usufruiscono inoltre di una serie di check-up gratuiti in diverse aree aziendali strategiche (fiscale internazionale, finanziaria e bancaria, ecc.).

Sono inoltre estesi i vantaggi derivanti dalle convenzioni appositamente stipulate con Enti pubblici e privati, ivi incluse Università e Scuole di formazione.

Più in particolare, i Soci, siano essi persone fisiche o entità collettive, hanno diritto a numerosi vantaggi, tra cui, ad esempio, partecipare gratuitamente o a condizioni agevolate (personalmente o tramite un delegato) a tutti gli eventi formativi programmati dal Ce.S.E.D. nel corso dell’anno, sia in presenza che on line, attraverso il nostro canale YouTube Melillo Consulting (es. Strumenti Operativi per l’Internazionalizzazione delle PMI).

GUARDA IL VIDEO DEL TAX L@b 2015 – LABORATORIO DI FISCALITA’ INTERNAZIONALE svoltosi a Milano dal 29 maggio al 25 giugno 2015.

GUARDA IL VIDEO DEL PRIMO CORSO SOI-PMI svoltosi a Milano dal 9 maggio al 6 giugno 2014.

Per conoscere tutti i vantaggi di essere Socio Ce.S.E.D. scarica la nuova BROCHURE.

Aspettiamo dunque di averTi con noi per condividere tanti progetti!

Scarica il modulo di iscrizione per le Persone Fisiche o gli Enti Collettivi e invialo compilato e sottoscritto all’indirizzo di posta elettronica cesed@economiaediritto.it.

Dopo aver ricevuto via mail l’approvazione preliminare da parte degli Organi preposti, potrai procedere al pagamento della quota annuale ed avere finalmente diritto alla qualifica di Socio CeSED (fino al 31 dicembre dell’anno).

A seguito del pagamento Ti verrà spedita via mail la ricevuta relativa alla quota versata.

Le quote associative per l’anno in corso sono stabilite come segue:

Socio Ordinario Persona Fisica/Professionista: euro 100,00

Socio Ordinario Ente Collettivo/Impresa: euro 300,00

Socio Sostenitore Persona Fisica/Professionista: euro 500,00

Socio Sostenitore Ente Collettivo/Impresa: euro 800,00

NOTA: Gli appartenenti all’Amministrazione finanziaria (Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate) che si iscrivono al Ce.S.E.D. come Soci Ordinari Persone Fisiche, versando la quota minima di euro 100,00, hanno diritto a partecipare gratuitamente a tutte le iniziative di Alta Formazione, sia in presenza che on line (senza alcuna limitazione).

VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA PER PRIMA ISCRIZIONE E RINNOVO:

Il versamento della quota associativa annuale da parte degli aspiranti Soci (anche in caso di rinnovo) deve essere eseguito tramite bonifico bancario sul conto corrente acceso presso Banca Sistema e intestato a “Centro Studi di Economia e Diritto” inserendo la seguente causale: “Quota Socio Ordinario/Sostenitore Persona Fisica/Ente collettivo Anno 20xx“,

IBAN: IT32 X031 5801 600C C102 2001 078

***********************************************************************************