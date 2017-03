Entra nel Network

AVVISO DI SELEZIONE PER PROFESSIONISTI/SPECIALISTI:

Il Network M&P, in collaborazione con lo Studio Melillo e con il contributo scientifico-editoriale del Centro Studi di Economiae e Diritto – Ce.S.E.D. e della Rivista digitale free ECONOMIAeDIRITTO.it, offrono una interessante opportunità di collaborazione a professionisti brillanti e ambiziosi operanti in Italia e/o all’Estero. Si tratta di un progetto fondato su un concetto innovativo di consulenza e formazione che consiste nella creazione di una struttura professionale con sede a Milano e provincia ed una rete professionale, coordinata dal Dott. Claudio Melillo, Dottore Commercialista e Dottore di Ricerca, già funzionario della Guardia di Finanza e, oggi, titolare dell’omonimo Studio Tributario, che vede coinvolti diversi professionisti, ciascuno specializzato nella propria materia, operanti in diverse città d’Italia e all’estero.

Il Network M&P non è un network tradizionale, di cui conosciamo tanti esempi sia a livello italiano che internazionale, in cui solo pochi godono realmente delle sinergie della rete. Il nostro Network M&P è a numero chiuso in quanto non possono esserci duplicazioni di competenze, quantomeno a livello locale (es., Regione). Questa scelta è coerente con la necessità di lavorare in team ed evita il rischio che uno degli aderenti, pur avendo le competenze richieste, possa restare escluso da un progetto. D’altra parte ciò agevola anche le relazioni professionali interne e il networking.

In altre parole, si tratta di una selezione rigorosa di specialisti di primario livello che potranno operare singolarmente e/o in team, mantenendo sempre la propria autonomia e indipendenza. Non s’intende, quindi, creare una tradizionale associazione professionale bensì una entità innovativa più dinamica, efficiente e competitiva rispetto ai concorrenti e, soprattutto, adeguata alle esigenze di flessibilità del mercato.

Network M&P è, dunque, sinonimo di “Consulenza Multidisciplinare Integrata”, espressione coniata per la prima volta nel 1987 dal Managing Partner, Dott. Claudio Melillo, secondo il quale il Cliente moderno preferisce avere un unico interlocutore per tutte le problematiche che lo riguardano, senza per questo rinunciare alla qualità del servizio e alle competenze specialistiche.

Il presente avviso è finalizzato ad individuare i candidati “giusti“ per creare un network di eccellenza. La selezione, al momento, è rivolta a:

– Consulenti delle aree Legale/Fiscale/Organizzativa (max 10 candidati).

Ai fini dell’ammissione al Network M&P si valutano professionisti indipendenti specializzati in almeno una materia economico-giuridica o tecnica (es., contabilità, diritto societario, diritto bancario, diritto penale, diritto del lavoro, valutazioni d’azienda, diritto penal-societario, organizzazione aziendale, finanza agevolata, finanza aziendale, diritto fallimentare, internazionalizzazione d’impresa, ecc.) con almeno 10 anni di esperienza e un brillante curriculum professionale (il Dottorato di Ricerca e l’iscrizione all’Albo, laddove prevista, costituiscono requisiti preferenziali).

L’desione al Network M&P prevede numerosi vantaggi tra i quali si citano (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo):

l’acquisizione dello status di “ Socio sostenitore ” del Centro Studi di Economia e Diritto – Ce.S.E.D. (Associazione Scientifico-Culturale finalizzata allo sviluppo e alla diffusione della cultura economico-giuridica);

status il rafforzamento della propria visibilità nell’area di Milano (e tra breve anche Roma );

l’inserimento del proprio profilo professionale nel sito della Rivista digitale free ECONOMIAeDIRITTO.it (sezione Network M&P );

(sezione ); il collegamento con una rete internazionale di consulenti (con presenza stabile in Emirati Arabi, India, Serbia, Svizzera, ecc.) ;

; la formazione gratuita ed i seminari/workshop tenuti a Milano (anche in diretta streaming tramite Hangout e/o in differita sul nostro canale Youtube ) per sé e i propri Clienti, Collaboratori ed Ospiti;

ed i (anche in diretta tramite e/o in sul nostro ) per sé e i propri Clienti, Collaboratori ed Ospiti; la possibilità di rendere fruibili (gratuitamente e a distanza) ai propri Clienti e Collaboratori tutti i corsi e i seminari del Ce.S.E.D. (in diretta o in differita) con collegamento diretto presso il proprio Studio , ovunque esso sia (grazie alla tecnologia Hangout );

, ovunque esso sia (grazie alla tecnologia ); la possibilità di ampliare la gamma di servizi del proprio studio offrendo ai propri Clienti anche quelli indicati nella Brochure del Network M&P (e quelli che si aggiungeranno ad essi nel tempo);

del proprio studio offrendo ai propri Clienti anche quelli indicati nella (e quelli che si aggiungeranno ad essi nel tempo); la possibilità di usufruire delle convenzioni stipulate dalla nostra Associazione Ce.S.E.D.;

stipulate dalla nostra Associazione Ce.S.E.D.; l’opportunità di diventare Autore della nostra Rivista digitale free ECONOMIAeDIRITTO.it o in ogni caso di avere accesso ad ogni suo contenuto;

della nostra Rivista digitale free o in ogni caso di avere accesso ad ogni suo contenuto; la partecipazione gratuita ad eventuali iniziative culturali o di networking organizzate da Studio Melillo , Ce.S.E.D. , Network M&P e/o ECONOMIAeDIRITTO.it ;

o di organizzate da , , e/o ; la possibilità di esporre presso il proprio Studio (ovunque esso sia) la targa con i loghi del Network M&P , del Ce.S.E.D. e della Rivista ECONOMIAeDIRITTO.it ;

del , del e della Rivista ; la possibilità di ricevere incarichi di collaborazione professionale su Clienti del Network M&P da svolgere in autonomia o in team (secondo le esigenze del caso);

su Clienti del da svolgere in autonomia o in team (secondo le esigenze del caso); ecc. ecc.

Si suggerisce di leggere attentamente la brochure allegata.

Chi fosse interessato solo alla visibilità online, attraverso la Rivista e le altre iniziative editoriali e formative, può chiedere di entrare a far parte del nostro team di ESPERTI multidisciplinari nazionali e internazionali. Per l’adesione a questo servizio è previsto un canone annuo di € 260,00 oltre IVA e oneri di legge da pagare tramite bonifico.

Per candidarsi, inviare il C.V. dettagliato all’indirizzo networkmp@economiaediritto.it indicando il proprio settore di specializzazione e l’autorizzazione al trattamento dei dati.

Il Managing Partner

Dott. Claudio Melillo