M@ster Transfer Pricing I Edizione 2018

M@ster Transfer Pricing – ODCEC Milano

Il 4 ottobre 2018 ha avuto inizio la prima edizione del M@ster Transfer Pricing dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano, promosso e coordinato dal vice-presidente della Commissione Fiscalità Internazionale Dott. Claudio Melillo.

La finalità del M@ster Transfer Pricing è quella di fornire una preparazione completa per la corretta applicazione della disciplina dei prezzi di trasferimento.

Nel corso delle lezioni, vengono analizzati gli istituti più importanti della fattispecie in esame, sia con riferimento ai profili prettamente connessi all’analisi e alla pianificazione dei prezzi di trasferimento, sia in merito al rischio di rettifica e alla risoluzione delle controversie con l’Amministrazione Finanziaria.

Il programma prevede, per ciascun argomento, l’analisi della normativa domestica e della prassi internazionale di riferimento, ponendo particolare attenzione alle più recenti modifiche apportate alle “Linee Guida OCSE per le amministrazioni finanziarie ed i gruppi multinazionali” (c.d. Guidelines), pubblicate a luglio 2017 in seguito ai lavori del progetto “Base Erosion and Profit Shifting” (i.e., “BEPS”) condotti a livello OCSE e G-20, nonché all’analisi di casi pratici e di studio.

Al M@ster collaborano le principali università milanesi (Università Cattolica, Bicocca e Statale di Milano) e la Guardia di Finanza (i.e., Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano di Via Fabio Filzi), dal quale provengono 4 Ispettori in qualità di discenti e 2 Ufficiali in qualità di relatori.

Il percorso formativo è articolato in 14 incontri a cadenza settimanale, dal 4 ottobre al 31 gennaio 2019.

Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di frequenza a coloro che avranno partecipato ad almeno 40 ore di lezione (10 incontri su 14).

