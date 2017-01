TAX LAB 2017 – dal 10 al 17 gennaio 2017 all’Università di Milano-Bicocca la terza edizione del Laboratorio di Fiscalità Internazionale ed Europea del Prof. Melillo

TAX LAB: ELEMENTI DI PIANIFICAZIONE FISCALE E FINANZIARIA INTERNAZIONALE ED EUROPEA

A partire da quest’anno, nell’ambito del TAX LAB 2017, alla sua terza edizione, il Prof. Claudio Melillo, noto fiscalista milanese, spiegherà agli studenti dell’Università di Milano-Bicocca i principi della Pianificazione Fiscale e Finanziaria Internazionale ed Europea.

A differenza delle precedenti edizioni (la prima nel 2014 presso Tecnocity Legnano e la seconda nel 2015 presso la sede di Melillo & Partners a Milano, zona Duomo), svoltesi in ambito professionale, con l’accreditamento degli Ordini professionali, quest’anno, l’evento si svolge per la prima volta in ambito accademico, presso uno dei più grandi e prestigiosi Atenei italiani e con una platea diversa.

Il Laboratorio si svolge, infatti, ad integrazione del corso di Planning e Consulenza Fiscale e Societaria del Prof. Alberto Nobolo e della Prof.ssa Anna De Toni, rispettivamente, Responsabile scientifico e Coordinatrice didattica del TAX LAB 2017.

