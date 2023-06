Decontribuzione Sud: proroga a favore delle aziende del Mezzogiorno

Abstract

L’esonero contributivo ha l’obiettivo di contrastare l’impatto della guerra russo-ucraina sull’economia. L’applicazione del beneficio ai datori di lavoro privati con sede di lavoro ubicata nelle regioni c.d. svantaggiate è stata estesa per tutto l’anno 2023. La misura introdotta inizialmente al fine di tutelare i livelli occupazionali delle aree svantaggiate a seguito dell’impatto della pandemia da Covid-19 sull’economia, è stata ulteriormente prorogata con l’obiettivo di contrastare le conseguenze derivanti dalla guerra russo-ucraina. La proroga prevede un aumento dei massimali fino a 2 milioni di euro. Ai fini dell’applicazione dell’esonero rileva la sede di lavoro effettiva: ciò comporta importanti riflessioni in merito alle agenzie di somministrazione con sede diversa rispetto alle aziende utilizzatrici

Cos’è la Decontribuzione SUD: definizione e ratio

La Decontribuzione SUD è uno sgravio contributivo parziale a beneficio delle aziende private aventi sede nelle regioni Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise, Sardegna, Sicilia, Calabria e Campania, applicabile a tutti i contratti di lavoro subordinato in essere sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, nonché ai contratti di apprendistato.

La ratio sottesa all’introduzione dell’incentivo è il contenimento degli effetti della pandemia Covid-19 sull’occupazione al fine di tutelarne i livelli nelle aree caratterizzate da maggior disagio socioeconomico. L’ambito territoriale dell’agevolazione è legato, dunque, alla sede di lavoro che deve essere ubicata nelle Regioni c.d. svantaggiateovvero che nel 2018 erano caratterizzate da un PIL pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90% e presentavano un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.

La misura è stata inizialmente introdotta dall’articolo 27 del D.L. 14 agosto 2020 che ne autorizzava l’esercizio dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2022. Successivamente è stata prevista una proroga dell’agevolazione fino al 31 dicembre 2022.

L’ottima notizia per le aziende del Sud è che l’esonero contributivo del 30% è stato ulteriormente esteso fino al 31 dicembre 2023 con decisione del 6 dicembre 2022 da parte della Commissione europea che ha approvato la richiesta del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Secondo quanto comunicato dall’INPS lo scorso 21 dicembre, la Commissione ritiene che “misure di sostegno nazionali possano aiutare effettivamente le imprese colpite dalle gravi perturbazioni dell’economia causate dall’aggressione russa all’Ucraina, dalle sanzioni imposte dall’Unione europea o dai suoi partner internazionali, nonché dalle contromisure economiche adottate finora dalla Russia, preservando i livelli di occupazione.”

Altra notizia importante per i datori di lavoro privati è I’innalzamento del budget a 5,7 milioni di euro e dei massimali previsti: infatti, i massimali sono stati estesi a 2 milioni di euro per tutte le aziende, escluse quelle relative ai settori della pesca e dell’acquacoltura.

Modalità di applicazione

Lo sgravio che è possibile applicare attraverso la richiesta dell’agevolazione Decontribuzione Sud è pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro, esclusi i premi INAIL. Aspetto importante per le aziende è che la misura è applicabile non solo alle nuove assunzioni, ma a tutti i dipendenti in forza nel periodo autorizzato. Lo sgravio è cumulabile con altre agevolazioni e incentivi contributivi, salvo che non ci siano divieti di cumulo previsti da altre disposizioni e fermo restando il principio generale per cui si applica prima l’agevolazione di più antica introduzione e poi, sulla somma residua, quella più recente.

Si specifica che la legge di bilancio 2021 ha già considerato i finanziamenti necessari per estendere lo sgravio fino al 2029, pur in modo progressivamente decrescente, con riduzione dell’aliquota al 20% per il 2026 e il 2027 e al 10% per il 2028 e il 2029. Fermo restando ciò, per ciascun periodo è però necessario attendere l’autorizzazione da parte della Commissione Europea.

Ambito di applicazione

Rientrano nell’ambito di applicazione dell’agevolazione contributiva i datori di lavoro in possesso del DURC (ossia coloro che rispettino la regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale), che rispettino le norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e le regole previste da accordi o contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale.

Secondo le indicazioni fornite dalla circolare n. 90 del 27 luglio 2022 non rientrano nell’ambito di applicazione della Decontribuzione Sud:

a) le aziende operanti nel settore agricolo e domestico; b) gli enti pubblici economici; c) gli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale; d) gli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione; e) le ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche; f) le aziende speciali costituite anche in consorzio g) i consorzi di bonifica; h) i consorzi industriali; i) gli enti morali; l) gli enti ecclesiastici. m) le imprese operanti nel settore finanziario; n) le imprese soggette a sanzioni applicate dall’Unione Europea e le imprese operanti nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione Europea.

Sede operativa e sede legale in regioni diverse: il caso delle agenzie di somministrazione

A rilevare ai fini dell’applicazione dell’agevolazione contributiva è la sede di lavoro intesa come sede operativa, dunque la sede effettiva di svolgimento della prestazione lavorativa. Un datore di lavoro con la sede legale in regioni diverse da quelle rientranti nell’ambito di applicazione della Decontribuzione Sud può comunque applicare lo sgravio contributivo a unità operative ubicate nelle regioni c.d. svantaggiate. La condizione necessaria è che tale unità operativa risulti regolarmente associata al datore di lavoro e registrata all’interno dell’apposita sezione del “Fascicolo elettronico aziendale”.

La misura è dunque applicabile, come si rileva dalla circolare INPS n.90 del 27 luglio 2022, anche ai lavoratori somministrati impiegati presso un’azienda utilizzatrice avente sede operativa in una delle regioni del Sud, anche qualora l’agenzia di somministrazione (datore di lavoro) abbia sede in regione non ammessa. Viceversa, di conseguenza, lo sgravio contributivo non sarà applicabile qualora il lavoratore risulti dipendente di un’agenzia di somministrazione con sede legale o operativa ubicata in una delle regioni del Sud ammesse, ma svolga la sua prestazione di lavoro in una regione differente.

Ciò costituisce una parziale rettifica alle iniziali indicazioni riguardanti le agenzie di somministrazione, secondo le quali, ai fini dell’applicazione della Decontribuzione Sud, le agenzie avrebbero dovuto avere sede nelle regioni ammesse. Inoltre, dato che il costo del lavoro sostenuto dall’agenzia va trasferito in capo all’utilizzatore, il beneficio derivante dall’applicazione della Decontribuzione Sud sarà anch’esso trasferito in capo all’impresa utilizzatrice.

La Decontribuzione Sud, dunque, costituisce un importante strumento agevolativo per i datori di lavoro privati con sede di lavoro situata in una delle regioni del Mezzogiorno così come per le aziende che abbiano dipendenti che svolgono la loro prestazione di lavoro in un’azienda utilizzatrice ubicata in una delle regioni ammesse (agenzie di somministrazione).

(A cura di Giulia Guadalupi)

