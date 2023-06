La dibattuta natura giuridica della nullità c.d. “antitrust”

Abstract

L’analisi della questione della sorte dei contratti stipulati in conformità di intese anticoncorrenziali, ha condotto a risultati interpretativi tutt’altro che univoci e non più adeguati rispetto alla frequenza con cui il fenomeno tende a riproporsi ed alla multiforme tipologia dallo stesso. Si ritiene, tuttavia, che il ricorso giurisprudenziale all’istituto della nullità, nelle sue declinazioni che saranno scrutinate, altro non è se non il tentativo di porre rimedio all’inadeguatezza del solo strumentario risarcitorio, rispondendo ad esigenze di giustizia sostanziale.

Introduzione

Giova, preliminarmente, rilevare è presente in dottrina una ricostruzione ermeneutica, peraltro, coerente con il dato comparatistico e euro-unionale, che rileva la predominanza del rimedio risarcitorio rispetto a quello invalidatorio, con riferimento particolare a quello non conservativo e demolitorio della nullità. Tale ricostruzione prende le mosse da una netta distinzione tra regole di validità e di comportamento, rimettendo al solo legislatore il compito di indicare le ipotesi di invalidità del rapporto contrattuale.

Difficoltà ricostruttive

Rende di maggiore difficoltà la ricostruzione del quadro ermeneutico, la circostanza che, nel corso del tempo, la nullità del contratto “a valle” è stata, inoltre, variamente giustificata dalla dottrina, talvolta, senza coinvolgere i contratti “a monte”, con evidenti conseguenze sul piano delle concretezze. Vi è infatti chi ritiene che il negozio “a valle” attuativo dell’intesa si ponga in diretto contrasto con la norma imperativa che vieta le intese anticoncorrenziali per illiceità della causa. Taluni altri ritengono che tratterebbe, in altri termini, di una nullità per illiceità dell’oggetto limitata al vantaggio che l’impresa ha tratto dalla stipulazione del contratto a valle; come sarà approfondito in seguito, taluni esponenti della dottrina hanno ravvisato, al contrario, una nullità derivata riconducibile a quella dell’intesa a monte, in virtù del collegamento funzionale-causale esistente con il contratto a valle; un terzo indirizzo ha ricondotto la nullità de qua ad una species peculiare di nullità relativa di protezione, a tutela del soggetto danneggiato dall’intesa. Per alcuni studiosi[1], essendo la fissazione delle clausole a valle un comportamento anticoncorrenziale vietato dall’art. 2 della L. 287.1990, sarebbe possibile scorgere un «implicito riconoscimento della nullità dei contratti individuali, i quali ultimi – saldandosi in un’unità inscindibile con la pratica restrittiva di cui costituiscono estrinsecazione ed attuazione – sarebbero ricompresi nella nullità disposta dall’art. 2 comma l. n. 287/90»; altri autori, pur negando cioè un’assoluta identificazione tra intese e contratti a valle, in virtù del collegamento negoziale, hanno ricostruito l’invalidità dei contratti a valle utilizzando la categoria della nullità derivata. Il nodo cruciale consisterebbe nel comprendere se il contratto attuativo del disegno anticoncorrenziale debba essere considerato come parte integrante dell’unitaria fattispecie vietata dell’intesa stessa o, viceversa, come negozio autonomo, ma connesso all’intesa vietata. L’adesione a una teoria o all’altra è foriera di peculiari rivolti pratici. In particolare, secondo la prima ricostruzione, ricorrerebbe l’impossibilità di aggredire i contratti conclusi con i soggetti contraenti qualora non ci sia stato un previo accertamento dell’intesa-madre da parte dell’Autorità antitrust; al contrario, le perplessità derivanti dal ricorso ad un’impostazione della seconda tipologia risiederebbero nell’assenza degli elementi fondamentali della categoria del collegamento negoziale nelle stipulazioni effettuate a valle.

Invero, in una prospettiva di carattere generale, risulta problematico giustificare la nullità dei contratti “a valle”, dovendosi prendere le mosse dal presupposto che la legge antitrust nell’art. 2 prevede testualmente solo la nullità dell’intesa anticoncorrenziale “a monte” e nell’art. 33 regola, sotto il profilo della competenza giurisdizionale, le azioni di nullità dell’intesa e il risarcimento del danno, ma in nessuna norma prevede la nullità del contratto “a valle”. Illustre dottrina ha ricondotto la fattispecie in analisi, invece, ad una relazione di strumentalità necessaria, costituendo il negozio concluso a valle il mezzo specifico ed ineludibile con cui trova attuazione l’intesa vietata realizzata a monte, la quale trasferirebbe la sua sostanza illecita nello stesso frutto naturale della collusione illecita perpetrata tra le imprese.

Nullità totale

La tesi della nullità dell’intera operazione economica posta in essere dalle imprese scorrette sembra la più adeguata a perseguire l’effetto utile del diritto antitrust, e va pertanto accolta, partendo tuttavia da una premessa, esplicitata in giurisprudenza: la L. Antitrust con l’art. 2 ha stabilito una nullità ulteriore a quelle che il sistema già conosceva, legata alla normativa europea. Sebbene la CGUE abbia più volte chiarito che «i principi generali in materia di nullità vanno ricercati nel diritto civile di ciascuno Stato», innegabilmente col tempo è venuto ad esistenza un autonomo e peculiare «modello di disciplina».. Si è parlato, a tal riguardo, di invalidità “speciali”, non del tutto riconducibili alla dogmatica civilistica. Si tratta di una invalidità, per illiceità – e, per l’esattezza, per contrarietà all’ordine pubblico – ma legata ad una valutazione circa la potenzialità dannosa, effettuabile solo da parte della AGCM. Essa sarebbe derivante da una antigiuridicità che non si coglie nella causa a volte addirittura tipica e compatibile con un giudizio di meritevolezza, ma nel concreto risultato anticoncorrenziale vietato. Occorre rilevare che – secondo altra dottrina – essa identificherebbe una invalidità tradizionale, non sussumibile nel genus di quelle di protezione. Essa avrebbe i connotati di una sorta di nullità di mercato, che colpisce anche i contratti a valle, anche se solo nelle parti da considerarsi viziate, secondo un meccanismo di interdipendenza assimilabile al collegamento negoziale. Si è rilevato, pertanto, che nella fattispecie in esame scompaiono i confini tra i due momenti del programma anticompetitivo[2], che nell’ipotesi del collegamento conservano invece dignità autonoma, e la collusione viene ad essere elemento del contratto con la parte stipulante, trasfondendosi in esso. Passando ad esaminare il secondo possibile rimedio, quello concernente un intervento giudiziale sull’operazione contrattuale, alcuni studiosi hanno ravvisato nella materia de qua analogie con il problema affrontato dalla disciplina dei vizi del consenso eteroindotti[3], secondo il modus operandi tipico della dottrina penalistica

La tesi dell’annullabilità

Il rimedio sarebbe quello dell’annullabilità dei negozi a valle. Si sottolinea che anche quando il contratto si pone in violazione di una norma dotata di carattere imperativo, quale è ad esempio quella che individua una condotta costituente reato e commina conseguentemente una sanzione di carattere penale. Viene riconosciuta non la nullità, ma la mera annullabilità del contratto, perché in tal caso il divieto penale non colpisce direttamente questo, ma la condotta di una parte, come nel caso di reato di truffa conclusa mediante la stipulazione di un contratto. Tale ricostruzione si pone in contrasto con l’opinione di chi ritiene invece che vi sarebbe una quasi oggettiva impossibilità di ravvisare una qualsiasi forma di dolo in capo all’impresa, con relativa impossibilità di utilizzare il rimedio della rescissione per lesione.

Il legislatore ha inteso proibire la distorsione della concorrenza che può essere anche frutto di comportamenti non contrattuali, anche successivi al negozio originario. Tale principio si rinviene e matura in ambito comunitario con l’adozione dell’Atto Unico Europeo. Esso trova espressa menzione sia nel TUE che nell’attuale TFUE agli artt. 3 e artt. 101 e ss. La Cassazione, in taluni arresti, non esplicita, facendo un generico riferimento all’art. 1418 cod. civ. quale sia la ragione che porta a considerare nulli i contratti a valle, non chiarendo se la nullità di quest’ultimi sia una nullità derivata o viceversa diretta[4].

Conclusioni: la nullità di protezione parziale

Secondo una diversa ricostruzione ermeneutica, si configurerebbe una nullità di protezione “parziale” che determina l’inefficacia del contratto a protezione di solo uno dei contraenti, in analogia alla disciplina consumeristica. Tale forma di nullità rappresenta una deroga rispetto al disposto di cui all’art. 1421 c.c., il quale prevede che la nullità possa essere fatta valere da chiunque abbia interesse, introducendo il concetto di relatività delle nullità, potendo essa essere fatta valere unicamente dalla parte destinataria di maggiore tutela. Tale peculiarità non elimina i caratteri propri della nullità e, quindi, anche quelle di protezione sono rilevabili d’ufficio, determinano l’inefficacia definitiva del contratto. Occorre rilevare, altresì, che la configurabilità di una nullità parziale in ragione della diversità delle parti del contratto “a valle”, rispetto a quelle dell’intesa “a monte” pone rilevanti problematiche pratico-applicative. Esse rendono ancora più difficoltoso – a differenza di quanto avveniva nei contratti assicurativi – stabilire se le prime avrebbero ugualmente prestato il proprio consenso, in mancanza delle clausole riproduttive del contenuto dell’intesa.

(A cura di Giuseppe Maria Marsico)

Riferimenti

[1] M. BARCELLONA, Clausole generali e giustizia contrattuale. Equità e buona fede tra codice civile e diritto europeo, Torino, 2006.

[2] A. GENTILI, La nullità dei contratti a valle come pratica concordata anticoncorrenziale (il caso delle fideiussioni ABI), in Giust. civ., 2019, 675 ss

[3] M.R. MAUGERI, Breve nota sui contratti a valle e rimedi, ivi, 415 ss; G. VILLA, Contratto e violazione di norme imperative, Milano, 1993, 74. s

[4] A. NERVI, La difficile integrazione tra diritto civile e diritto della concorrenza, in Riv. dir. civ., 2005, 4

Rivista scientifica digitale mensile (e-magazine) pubblicata in Legnano dal 2013 – Direttore: Claudio Melillo – Direttore Responsabile: Serena Giglio – Coordinatore: Pierpaolo Grignani – Responsabile di Redazione: Marco Schiariti

a cura del Centro Studi di Economia e Diritto – Ce.S.E.D. Via Padova, 5 – 20025 Legnano (MI) – C.F. 92044830153 – ISSN 2282-3964 Testata registrata presso il Tribunale di Milano al n. 92 del 26 marzo 2013

Contattaci: redazione@economiaediritto.it

Le foto presenti sul sito sono state prese in parte dal web, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori fossero contrari alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo. In tal caso provvederemo prontamente alla rimozione.

Seguici anche su Telegram, LinkedIn e Facebook!

Mi piace: Mi piace Caricamento...