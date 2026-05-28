L’impiego dei metodi A.I., da strumento operativo a scelta di politica pubblica: prospettive future

Introduzione

L’emergenza sanitaria provocata dalla pandemia da COVID-19 ha rappresentato uno stress test senza precedenti per i sistemi sanitari globali, accelerando in modo drammatico l’adozione di tecnologie innovative. L’intelligenza artificiale, che fino al 2019 rappresentava principalmente un oggetto di ricerca accademica e sperimentazione clinica limitata, riservata a settori di nicchia, quali l’alta tecnologia, si è trasformata in pochi mesi in uno strumento operativo essenziale per la gestione dell’emergenza. Questa transizione ha sollevato interrogativi fondamentali sul ruolo dell’A.I. nelle decisioni di politica pubblica, sulla governance degli algoritmi in contesti critici e sulle implicazioni etiche dell’automazione decisionale non solo in ambito sanitario.

Il presente contributo analizza questo percorso evolutivo, esaminando come l’intelligenza artificiale sia passata da semplice supporto tecnico a elemento centrale nelle strategie di risposta alla pandemia, diventando oggetto di scelte politiche strutturali che ne hanno definito l’impiego, i limiti e predisposto le basi per un impiego generalizzato. Da ultimo si presenteranno le prospettive future.

L’A.I. come strumento operativo

Uno degli impieghi più significativi dell’intelligenza artificiale è emerso nel campo della sorveglianza epidemiologica e del rilevamento precoce dei focolai (il c.d. tracciamento). Il caso più emblematico è rappresentato da BlueDot, una piattaforma canadese di A.I. ha allertato i propri clienti su un cluster di polmoniti atipiche a Wuhan, nove giorni prima che l’OMS pubblicasse il proprio comunicato ufficiale. Il sistema utilizzava algoritmi di natural language processing per analizzare quotidianamente oltre 100.000 articoli in 65 lingue, combinando dati da fonti ufficiali, media, blog medici e informazioni sui viaggi aerei. Questo precedente ha dimostrato la capacità dell’A.I. di superare i tempi di reazione delle strutture sanitarie tradizionali, stimolando governi e organizzazioni internazionali a implementare sistemi analoghi. Ad esempio, in Cina, Alibaba ha sviluppato un sistema di diagnosi in grado di identificare la polmonite da COVID-19 con un’accuratezza del 96% in soli 20 secondi, contro i 15 minuti generalmente necessari a un radiologo esperto. Il sistema ha analizzato oltre un milione di casi nei primi mesi della pandemia.

L’applicazione dell’A.I. alla diagnostica radiologica ha rappresentato un secondo ambito cruciale. Algoritmi di deep learning addestrati su migliaia di immagini TC toraciche hanno permesso di:

Individuare rapidamente la polmonite COVID-19 così da non confonderle con altre patologie respiratorie;

Rilevare l’estensione del danno polmonare, fornendo indicatori prognostici;

Differenziare i pazienti per priorità di trattamento in condizioni di sovraccarico ospedaliero.

A tal proposito, l’Ospedale San Raffaele di Milano ha implementato un sistema di A.I. sviluppato in collaborazione con Microsoft che ha ridotto del 35% i tempi di refertazione delle TC toraciche durante il picco della prima ondata.

Nel campo della ricerca farmacologica, l’A.I. ha rivoluzionato i tempi della scoperta dei farmaci efficaci ad offrire una risposta positiva nella regressione dell’infezione. DeepMind ha utilizzato AlphaFold per predire la struttura tridimensionale delle proteine del SARS-CoV-2, un’informazione cruciale per lo sviluppo di terapie mirate. BenevolentAI ha identificato il baricitinib, un farmaco per l’artrite reumatoide, come potenziale trattamento per il COVID-19 attraverso l’analisi di database che collegavano milioni di relazioni tra farmaci, geni e malattie. Pfizer e BioNTech hanno impiegato algoritmi di machine learning per ottimizzare la sequenza dell’mRNA del loro vaccino, analizzando miliardi di combinazioni possibili per identificare quella con la migliore stabilità e immunogenicità. Questo processo, che tradizionalmente avrebbe richiesto anni, è stato completato in poche settimane.

La transizione verso scelte di politica pubblica

La fase successiva ha visto un’evoluzione qualitativa nell’impiego dell’A.I.: da strumento di supporto decisionale a componente integrante delle strategie di politica sanitaria. Questa transizione ha sollevato questioni complesse relative alla legittimità, trasparenza e accountability delle decisioni algoritmiche in contesti che influenzano direttamente i diritti fondamentali dei cittadini. Il caso coreano rappresenta l’esempio più avanzato di integrazione tra A.I. e politiche pubbliche. Il sistema KCDC (Korea Centers for Disease Control and Prevention) ha implementato una piattaforma integrata che combinava:

Contact tracing automatizzato attraverso l’analisi di dati GPS, transazioni con carte di credito e registri di videosorveglianza;

Modelli predittivi per identificare cluster epidemici emergenti;

Allocazione ottimizzata delle risorse sanitarie basata su previsioni di domanda:

Sistemi di notifica automatica alla popolazione attraverso app dedicate.

Questa strategia ha permesso alla Corea del Sud di contenere la pandemia con lockdown limitati, ma ha generato un dibattito internazionale sulla proporzionalità tra efficacia sanitaria e tutela della privacy.

L’Europa ha adottato un approccio differente, privilegiando la privacy by design. L’app Immuni (ancora in funzione) in Italia e le analoghe applicazioni in Germania, Francia e altri Paesi hanno utilizzato la tecnologia Bluetooth con crittografia decentralizzata, dove i dati rimangono sui dispositivi individuali senza tracciamento centralizzato. Gli algoritmi di A.I. operano localmente per calcolare il rischio di esposizione, bilanciando efficacia epidemiologica e tutela della privacy secondo i principi del GDPR. Tuttavia, l’adozione di queste app, almeno nel periodo cruciale del loro primo impiego, è stata inferiore alle aspettative (in Italia circa il 25% della popolazione), evidenziando come la dimensione tecnologica debba necessariamente integrarsi con strategie di comunicazione, fiducia pubblica e incentivi comportamentali. Secondo Quotidiano Sanità le persone che al 2025 risultano aver scaricato l’applicazione sono solo il 12% della popolazione che potrebbe avere accesso agli applicativi informatici (14-75 anni).

L’impiego sistematico dell’A.I. ha prodotto benefici quantificabili in termini di tempestività. Studi condotti dall’OMS hanno evidenziato che i Paesi con sistemi di sorveglianza epidemiologica basati su A.I. hanno implementato misure di contenimento con un anticipo medio di 5-7 giorni rispetto ai sistemi tradizionali, un margine temporale che in fase esponenziale di crescita epidemica può fare la differenza tra un focolaio controllabile e un’ondata pandemica. Modelli predittivi hanno permesso una gestione più efficiente dei posti letto ospedalieri e della distribuzione dei vaccini. In Spagna, ad esempio, si sono utilizzati algoritmi di ottimizzazione per pianificare la logistica vaccinale, riducendo del 20% i tempi di somministrazione e minimizzando gli sprechi di dosi.

L’A.I. ha catalizzato una collaborazione scientifica senza precedenti. Piattaforme come COVID-19 Open Research Dataset (CORD-19) hanno utilizzato NLP per indicizzare e rendere interrogabili oltre 400.000 articoli scientifici, permettendo ai ricercatori di identificare rapidamente risultati rilevanti. Sistemi di A.I. hanno analizzato questa letteratura per identificare collegamenti tra sintomi, meccanismi patogenetici e potenziali terapie, contribuendo all’identificazione delle complicanze trombotiche del COVID-19 e all’impiego precoce di anticoagulanti.

Un beneficio meno evidente ma significativo è stato l’impiego di chatbot e assistenti virtuali basati su A.I. per supportare la salute mentale durante i lockdown. Woebot, un chatbot terapeutico basato sulla terapia cognitivo-comportamentale, ha registrato un aumento del 300% nell’utilizzo durante la pandemia, fornendo supporto psicologico accessibile h/24 in tutti i giorni a popolazioni che non potevano accedere a servizi tradizionali.

3. Le criticità

Nonostante i successi, l’implementazione dell’A.I. ha evidenziato criticità strutturali. Una revisione sistematica pubblicata su Nature Medicine ha analizzato 232 modelli predittivi per COVID-19, concludendo che nessuno era adeguato a uso clinico a causa di problemi metodologici: dati di training insufficienti, mancanza di validazione esterna e documentazione inadeguata. Diversi studi hanno documentato bias razziali e socioeconomici in algoritmi diagnostici e prognostici. Ad esempio, un sistema di triage automatizzato utilizzato in alcuni ospedali statunitensi sottostimava sistematicamente la gravità dei pazienti afroamericani, risultando in un accesso ridotto alle cure intensive. Questi bias riflettevano disuguaglianze preesistenti nei dati di training, dove le minoranze etniche erano sottorappresentate o presentavano pattern di accesso alle cure differenti. La natura “black box” di molti algoritmi di deep learning ha creato tensioni con l’esigenza di trasparenza nelle decisioni pubbliche. Medici e cittadini hanno richiesto sistemi spiegabili (explainable A.I.), capaci di giustificare le proprie raccomandazioni. Questo ha stimolato lo sviluppo di tecniche come SHAP (SHapley Additive exPlanations) e LIME (Local Interpretable Model-agnostic Explanations) per rendere interpretabili modelli complessi.

4. Prospettive future: verso un ecosistema sanitario intelligente

Il post-pandemia sta vedendo l’istituzionalizzazione dell’A.I. nei sistemi sanitari, considerati ad alto rischio, ma, sono ancora troppo poche le applicazioni pratiche.

I sistemi sanitari nazionali stanno sviluppando infrastrutture permanenti:

Piattaforme di sorveglianza epidemiologica continua per rilevare precocemente future pandemie;

Gemelli digitali di sistemi sanitari per simulare scenari di crisi e ottimizzare le risposte;

Sistemi di medicina personalizzata che integrano genomica, dati clinici e modelli predittivi per trattamenti individuali.

L’OMS sta coordinando lo sviluppo di un sistema globale di early warning basato su A.I. che integri sorveglianza umana, veterinaria e ambientale secondo l’approccio “One Health“. Questo sistema analizzerà in tempo reale:

Pattern di malattie zoonotiche;

Cambiamenti climatici e loro impatto sulla diffusione di patogeni;

Flussi migratori e mobilità globale;

Resistenza antimicrobica emergente.

La pandemia ha accelerato l’adozione della telemedicina, e l’A.I. ne sta potenziando le capacità. Sistemi di computer vision analizzano immagini dermatologiche, oftalmologiche e otorinolaringoiatriche acquisite con smartphone, fornendo diagnosi preliminari in aree remote. Algoritmi di analisi vocale rilevano pattern acustici associati a patologie respiratorie, cardiovascolari e neurologiche attraverso brevi registrazioni audio. Questi sviluppi promettono di democratizzare l’accesso a competenze specialistiche, riducendo le disparità sanitarie tra aree urbane e rurali, tra paesi sviluppati e in via di sviluppo. L’A.I. sta trasformando lo sviluppo vaccinale oltre il COVID-19. Piattaforme come Absci utilizzano deep learning per progettare anticorpi de novo, senza dipendere da librerie naturali. Moderna sta sviluppando vaccini personalizzati contro il cancro utilizzando A.I. per identificare neoantigeni tumorali individuali e progettare mRNA che stimolino risposte immunitarie mirate.

Sfide etiche e governance futura

Le prospettive dell’A.I. sanitaria sollevano questioni etiche che richiederanno governance innovativa:

Autonomia decisionale. Il consenso emergente favorisce modelli di “augmented intelligence” dove l’A.I. potenzia ma non sostituisce il giudizio umano;

Proprietà dei dati;

Equità algoritmica. Questo richiede investimenti deliberati per includere popolazioni sottorappresentate nei dataset di training;

Responsabilità. Il framework giuridico sta evolvendo verso modelli di responsabilità condivisa tra sviluppatori, validatori clinici e utilizzatori finali.

Una lezione chiave della pandemia è che soluzioni efficaci richiedono adattamento ai contesti locali. Algoritmi addestrati su popolazioni occidentali possono performare male in contesti africani o asiatici per differenze genetiche, epidemiologiche e socioeconomiche. Il futuro richiede modelli “glocali“: architetture globali che incorporano parametrizzazioni locali bilanciano standardizzazione e personalizzazione. Iniziative come il Global Health Data Exchange stanno creando infrastrutture per condividere dati sanitari rispettando sovranità nazionale e privacy, permettendo l’addestramento di modelli globalmente robusti ma localmente rilevanti.

Conclusioni

L’emergenza COVID-19 ha rappresentato un ponte di lancio nell’integrazione dell’intelligenza artificiale nei sistemi sanitari e nelle politiche pubbliche. Il passaggio da applicazioni sperimentali a implementazioni operative su larga scala ha rivelato sia il potenziale trasformativo dell’A.I. sia le sfide tecniche, etiche e governance che ne accompagnano l’adozione. I benefici sono stati tangibili: rilevamento precoce di focolai, accelerazione della ricerca farmacologica, ottimizzazione dell’allocazione delle risorse, supporto decisionale clinico. Tuttavia, la pandemia ha anche evidenziato limiti strutturali: bias algoritmici, fragilità metodologica di molti modelli, tensioni tra efficacia ed equità, necessità di trasparenza e accountability.

Le prospettive future delineano un ecosistema sanitario sempre più integrato con l’A.I., dove la sorveglianza epidemiologica, la diagnostica, la terapeutica e la prevenzione saranno potenziate da sistemi intelligenti. Questa evoluzione richiederà framework normativi robusti, investimenti in infrastrutture digitali, formazione di professionisti sanitari capaci di collaborare efficacemente con sistemi di A.I., e un dialogo pubblico inclusivo sui valori che devono guidare l’automazione decisionale in sanità.

La pandemia ha dimostrato che l’intelligenza artificiale non è più una tecnologia futuristica, ma uno strumento presente che richiede scelte politiche consapevoli. Il compito dei decisori pubblici, dei professionisti sanitari, dei ricercatori e della società civile è assicurare che questa potente tecnologia sia governata in modo da massimizzare benefici collettivi, proteggere diritti fondamentali e promuovere equità. Solo così l’A.I. potrà realizzare la sua promessa di rendere i sistemi sanitari più resilienti, accessibili ed efficaci di fronte alle sfide sanitarie presenti e future.

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