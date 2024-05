Melillo & Partners LEX ET RES tra i migliori studi legali del 2024 Commercialisti

Per la quinta volta, lo Studio Melillo & Partners LEX ET RES è stato incluso nella lista “Gli studi legali dell’anno 2024” come uno dei migliori nel settore Tributario.

Questo prestigioso riconoscimento, frutto di un’indagine condotta da Il Sole 24 Ore in collaborazione con Statista, testimonia la costante professionalità ed eccellenza dello studio nell’ambito fiscale, riconosciute sia dai clienti sia dai professionisti del settore.

Lo studio conferma, dunque, la sua posizione di rilievo nel panorama tributario nazionale e, in particolare, in Lombardia.

