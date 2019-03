La nuova frontiera del diritto penale tributario con riferimento all’economia digitale

Il 27 marzo 2019 si terrà a Milano (presso Aspria Harbour Club, Sala Wimbledon, via Cascina Bellaria 19) il convegno con al centro due tematiche importanti : “la Web Taxation in Italia e nel mondo” e “la nuova nozione di stabile organizzazione“.

Convegno organizzato dal Centro di Diritto Penale Tributario di Torino in collaborazione con la Commissione per la Fiscalità Internazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano e con la Rivista online Youtax.it a cura dello Studio D’Ambra e Associati.

Presenterà il convegno il Prof. Avv. Ivo Caraccioli, Presidente d’Onore del Centro di Diritto Penale Tributario, introdurranno i lavori l’Avv. Mario Garavoglia, Presidente del Centro di Diritto Penale Tributario, e Avv.Francesco Colaianni, Vicepresidente e coordinatore del Gruppo di Studi del Centro. Modererà l’Avv. Vito D’Ambra, Studio D’Ambra e Associati, del Foro di Milano, direttore della Rivista online Youtax.it.

Interverranno per il tema di “Geofiscalità digitale” il Prof.Dott.comm. Piergiorgio Valente (Presidente della CFE Tax Advisers Europe) e Avv.Filipa Correia, entrambi dello Studio Valente Associati Studio Legale Tributario GEB/Crowe Valente, member of the International Network Crowe Global.

Per quanto riguarda “La stabile organizzazione e l’economia digitale” interverrà il Prof. Dott. Comm. Marco Mosconi S.D.A Università Bocconi.

Il tema su “i profili tributari della economia digitale” sarà a cura del Dott. Luigi Vinciguerra (Colonnello della Guardia di Finanza), Dott. Carlo Nocerino (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia), Avv. Luca Lauri e Avv. Fabio Cagnola (entrambi del Foro di Milano).

Per la tematica “La Web Tax Italiana, i presupposti dell’imposta e le sue peculiarità nel quadro tributario internazionale” e per le conclusioni del convegno interverranno Claudio Melillo (Vicepresidente della Commissione per la Fiscalità Internazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano) e Avv. Vito D’Ambra (Foro di Milano).

