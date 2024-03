Breve excursus storico sulle origini dell’Associazione Temporanea di Imprese nel settore degli Appalti Pubblici

L’associazione temporanea di imprese è una particolare forma di collaborazione, temporanea e limitata, tra due o più imprese, con il fine di realizzare il lavoro, il servizio o l’oggetto dell’appalto [i].

Le origini di tale tipologia di cooperazione tra imprese, vista la mancanza di specifici interventi eteronomi almeno sino alla seconda metà del ‘900, si rinvengono nell’autonomia privata. Con l’intensificarsi degli scambi economici, le realtà imprenditoriali e societarie manifestarono un interesse sempre più impellente a sviluppare nuove forme di collaborazione, proprio per far fronte proprio a tali nuovi contesti economici [ii].

Casi di simili collaborazioni tra imprese hanno trovato terreno fertile negli ordinamenti di common law, a cui spesso hanno volto lo sguardo i sistemi di civil law con l’intento di rinvenire una risposta soddisfacente alle esigenze scaturenti dall’autonomia privata. Emblematica figura in tal senso è la joint venture [iii].

In Italia, inizialmente fu la Suprema Corte di Cassazione a cercare di delineare i contorni del fenomeno associativo temporaneo tra imprese [iv]. La prima sentenza in cui i Giudici della Cassazione si pronunciarono in merito a questa forma di collaborazione temporanea fu la n. 342 del 16 febbraio 1963 [v]. Tale decisione deve essere considerata leading case poiché, per la prima volta, si collocò il predetto fenomeno associativo al di fuori degli schemi tipizzati dal Codice Civile, evidenziandone proprio il carattere dell’atipicità.

In seguito, la larga diffusione nella prassi commerciale di varie tipologie di accordi temporanei tra imprese, l’approvazione in seno alla giurisprudenza della legittimità di tali accordi nonché l’emanazione della normativa comunitaria [vi], resero obbligatorio l’intervento da parte del legislatore italiano con una specifica disciplina della materia.

Le norme che recarono per la prima volta una disciplina dell’associazione temporanea di imprese nell’ordinamento italiano furono quelle di cui agli articoli 20 – 23 della Legge 8 agosto 1977 n. 584.

Questi i tratti fondamentali dell’istituto come delineati dal legislatore del ‘77: fu ammessa la partecipazione alle gare pubbliche da parte delle associazioni temporanee di imprese (art. 20, comma 1); venne previsto un regime di responsabilità solidale delle imprese raggruppate nei confronti della stazione appaltante (art. 21, comma 4); il rapporto contrattuale tra le imprese fu inquadrato nello schema del mandato (art. 22).

Dunque, il legislatore diede formalmente ingresso all’associazione temporanea di imprese nell’ordinamento italiano, preoccupandosi soprattutto di disciplinare la procedura di partecipazione delle imprese raggruppate alle gare pubbliche nonché di stabilire il regime di responsabilità nei confronti della stazione appaltante. Emerge quindi che obiettivo primario del legislatore fu quello di tutelare l’interesse della committente pubblica.

Tale impianto normativo ha subito nel corso degli anni molteplici modifiche [vii] fino a confluire oggi nel Codice degli Appalti pubblici del 2023 (D.lgs. n. 36/2023), il quale, sebbene abbia apportato notevoli cambiamenti nella disciplina, ha mantenuto inalterati i tratti fondanti di tale istituto [viii].

NOTE

