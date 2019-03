Il 26 marzo 2019, presso la sede di Assonime Milano (via Santa Maria Segreta, 6), si terrà il seminario su “Proxy Access and Board Composition in the US” – approfondimento a cura di Lisa Fairfox (George Washington Law School).

L’incontro si svolgerà in lingua inglese e ci sarà un collegamento tramite videoconferanza con Assonime Roma (Piazza Venezia, 11).

Introdurrà l’evento Marcello Bianchi di Assonime.

