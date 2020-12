Economia quotidiana: siete sempre in ritardo? Ecco le conseguenze

Per il sig. J il numero ottimale di minuti di ritardo si ottiene quando il danno e il beneficio per l’ultimo minuto di ritardo si eguagliano, nel nostro caso in Q*. In tale punto al soggetto non converrà ritardare di un altro minuto o anticipare la sua uscita perché se il danno fosse maggiore del beneficio allora sarebbe meglio anticipare, viceversa quando il beneficio è maggiore del danno, allora appare efficiente sfruttare quel minuto più più per altre attività.

È necessario evidenziare che gli effetti del comportamento di J non si limitano al singolo individuo, ma coinvolgono l’intero gruppo di amici che sarà costretto ad aspettarlo. La curva DMG rappresenta proprio il danno che il gruppo subisce a causa di J, essa appare crescente: all’aumentare dei minuti di ritardo aumenta il danno marginale. Per cui, il danno complessivo è uguale a quello subito dal gruppo di amici più quello subito da J e può essere rappresentato dalla curva DMs somma della DMj e della DMg. L’ammontare di minuti di ritardo ottimale è Qs, in cui il beneficio marginale di J eguaglia non più il suo costo privato ma quello sociale.

OSSERVAZIONI ED IMPLICAZIONI

La prima importante osservazione che dobbiamo mostrare riguarda le due quantità di ritardo ottime: i minuti ottimi di ritardo per il singolo sono maggiori rispetto a quelli che il suo gruppo di amici potrebbe preferire. Dunque, gli interessi del singolo non coincidono con quelli sociali. Inoltre, non è ottimale non fare ritardo, o il che è lo stesso, l’ammontare ottimo di minuti di ritardo è maggiore di zero.

Infine, passando da Q* a Qs il benessere complessivo aumenta: se ci muoviamo da Q* a Qs, per ogni minuto in meno di ritardo J subisce una perdita data dalla distanza verticale tra il benefico marginale (BMj) e il danno marginale privato (DMj) se proseguiamo fino a Qs, la perdita totale è pari all’area “acd” come in figura, Tuttavia per ogni unità in meno il resto del gruppo migliora le proprie condizioni perché viene meno il danno marginale subito. Se proseguiamo riducendo i minuti di ritardo fino a Qs il vantaggio del gruppo è pari all’area “abcd”. Dunque, poiché l’area “abcd” è

maggiore dell’area “acd”, allora far prevalere l’interesse del gruppo incrementa il benessere complessivo.

PER CONCLUDERE

L’esternalità negativa analizzata mette in gioco numerose tematiche quali, ad esempio, la prevalenza dell’interesse complessivo su quello personale. Ovviamente potrebbe sembrare di scarso interesse se ci limitiamo a pensare ad una giornata tra amici, in cui al massimo si rischia un litigio di breve durata. Ma consideriamo invece una fabbrica che scarica gli scarti di produzione nel ruscello vicino, il quale a sua volta rifornisce d’acqua una piccola comunità. Il comportamento della fabbrica rappresenta proprio un’esternalità negativa, causata dal fatto che il prezzo pagato dalla fabbrica per lo scarico nel fiume non rispecchia il valore dell’acqua in quanto risorsa scarsa e può essere studiato esattamente come il caso trattato nel presente lavoro generando per questo le medesime implicazioni. Alla luce di quanto analizzato, nella realtà, prevarranno gli interessi del privato o della collettività?

(A cura di Vito De Sandi)