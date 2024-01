In nome dell’ordine pubblico – Parte III. Il matrimonio “same-sex” nel dialogo tra le Corti

Introduzione

L’istituto del matrimonio occupa un ruolo rilevante nella normativa dedicata ai rapporti familiari ed è talmente incisivo, che non solo funge da atto costitutivo del rapporto coniugale, ma esercita anche una funzione legittimante il tipo di famiglia legale, rappresentato, per tradizione, dal tipo famiglia legittima. In dottrina, proprio per l’importanza connaturata all’istituto, si è ampiamento parlato e ci si continua a riferire ad un generale principio di “favor matrimonii[i]”. Il legame dell’istituto matrimoniale con la famiglia è figlio della tradizione e nel tempo ha assunto un valore sacrale che, ancora oggi, è in grado di diversificare tale tipo di unione rispetto alle altre tipologie di formazioni familiari riconosciute. Anche se è stata giuridicamente accertata la separazione tra funzione civile e religiosa del matrimonio[ii], la prima continua a rimanere marchiata dalla seconda. La diversità tipologica del rito, civile e canonico, non comporta infatti una decadenza della solennità del rito in sé, che denota un nucleo di rapporti giuridici endo-familiari ed eso-familiari plurimi ed unici, da cui emergono un fascio di diritti e doveri che vanno ad identificare l’immagine precisa dell’istituto familiare nella comunità e quindi nell’immagine collettiva di famiglia.

La famiglia fondata sul matrimonio

La famiglia fondata sul matrimonio, come istituto storico-sociale e come principio, trova Costituzionalizzazione nell’articolo 29, il quale recita: “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge (articoli 84-87,107, 143-143bis-231) a garanzia dell’unità familiare”. Il primo comma, dell’articolo, poc’anzi richiamato, è stato e continua ad essere al centro di una diatriba dottrinale e giurisprudenziale che permea il centro della riflessione sul significato da attribuire, in ottica costituzionale, al termine “naturale”. Per quanti della dottrina appartengono alla visione giusnaturalista affermano che tale termine sta ad indicare, che la famiglia è un istituto che non nasce con lo Stato ma, anzi, fornisce in un certo senso l’ispirazione per la nascita di quest’ultimo e da questo deve essere riconosciuta, al fine di garantire la produzione degli effetti giuridici e sociali da essa generati. Tale visione, a mio avviso, sembra essere quella corretta, non solo giuridicamente, ma anche antropologicamente. Gli studi antropologici, infatti, dimostrano come l’idea di famiglia e la sua costituzione esistano fin dalle fasi più evolute dell’epoca dell’ominazione. Tale impostazione crea qualche perplessità, se si osserva l’intera proposizione e cioè, società naturale fondata sul matrimonio, la quale permette di allargare gli orizzonti e di interpretare la locuzione naturale, in maniera evolutiva e più specifica. Infatti, il matrimonio non è un fatto naturale, ma è un atto (nel mondo giuridico) o un rito (mondo antropologico), che è stato costruito in funzione della collettività, rivolto cioè a designare un particolare fascio di diritti e doveri, che solo attraverso quest’ultimo possono essere esercitati (nel caso delle società senza Stato, il matrimonio è un rito, un fattore culturale in grado di elevare una tipica formazione familiare all’interno di un gruppo specifico). Essendo il prodotto di una costruzione, il matrimonio non può essere considerato un fatto naturale. A dimostrazione di ciò, può ergersi la stessa evoluzione della famiglia, che non necessariamente trova un fondamento nel matrimonio, anzi, tutt’altro. È tale realtà a fungere da principio che legittima la pluralità dei tipi familiari.

Il matrimonio same sex nel dialogo tra le Corti

In tal senso, si esprime la Corte EDU, che con la sentenza Schalk e Kopf contro Austria[iii], afferma l’appartenenza della relazione instaurata tra due persone aventi il medesimo sesso biologico, al tipo famiglia (si avrà modo nel proseguo di analizzare meglio tale pronuncia). Altra cosa è associare l’istituto matrimoniale ad ogni tipo di famiglia e per quel che a noi interessa, al tipo famiglia omosessuale. L’evoluzione giurisprudenziale e normativa relativa a tale tematica parte da molto lontano, da un punto così distante che coincide con l’oblio dei diritti. Di concerto con l’assenza di normativa interna dedicata al regolamento dei rapporti e, quindi, al riconoscimento dei diritti relativi alle formazioni familiari omosessuali, la giurisprudenza ha condotto l’esame di tutti quei casi implicanti la trascrizione del matrimonio (atto) tra persone dello stesso sesso costituito all’estero, sulla base di una considerazione di inesistenza dell’atto.

Di inesistenza parla il Tribunale di Treviso[iv] con sentenza del 19 maggio 2010, nella quale afferma: “Il matrimonio civile tra persone dello stesso sesso, celebrato all’estero, è inesistente per l’ordinamento italiano; una volta assodata la non qualificabilità della fattispecie, non è necessario accertare la contrarietà del matrimonio omosessuale al nostro ordine pubblico, che, comunque, presuppone che l’atto straniero da trascrivere sia compreso nella categoria degli atti esteri trascrivibili nei registri anagrafici italiani secondo la disciplina che li regola”. La pronuncia segue due direzioni giuridiche negative, affermando che il matrimonio tra coppie omosessuali non esiste nel nostro ordinamento giuridico, perché lo stesso sarebbe connaturato e fondato sulla diversità del sesso dei coniugi, un principio non direttamente stabilito, ma desunto dall’insieme delle disposizioni normative del sistema, precisamente si fa riferimento all’articolo 29 della Costituzione e agli obblighi di legge da quest’ultimo richiamati che si sostanziano nelle norme del codice civile ad esso corrispondenti, articoli 115, 143, 143 bis. Inoltre, a prescindere da tale valutazione, ci sarebbe l’ulteriore barriera dell’ordine pubblico, che secondo l’articolo 18 dell’ordinamento sullo stato civile, D.p.r. n°396/2000, nel titolo atti formati all’estero, afferma che: “non possono essere trascritti gli atti formati all’estero che sono contrari all’ordine pubblico”, sul presupposto che con il termine ordine pubblico si faccia riferimento al complesso dei principi fondamentali caratterizzanti l’atteggiamento etico[v] e giuridico dell’ordinamento in un determinato periodo storico e che, quindi, impedisce la trascrizione dell’atto matrimoniale costituito tra coppie aventi il medesimo sesso, sulla base della contrarietà di quest’ultimo al principio appena richiamato. Sul tema si pronuncia per la prima volta la Corte Costituzionale con la sentenza n° 138/2010[vi] (una pronuncia che darà seguito ad altre fondamentali pronunce, fino a culminare nella condanna dell’Italia per violazione dell’articolo 8 CEDU), sul giudizio di legittimità costituzionale riguardante gli articoli 93-96-98-107-108-143-143bis-156bis del codice civile, per contrasto con gli articoli 2-3-29-117 della Costituzione (nella parte in cui escludono l’applicazione del matrimonio alle coppie omosessuali), sollevato con ordinanza del tribunale di Venezia e dalla Corte d’appello di Trento nel 2009, in merito alla trascrizione dell’atto di matrimonio redatto all’estero da una coppia di cittadini italiani omosessuali. In tale giudizio è stata ritenuta non fondata la questione di legittimità di tali articoli del codice civile, nei confronti degli articoli 3 e 29 della Costituzione, perché non viene rilevata alcuna violazione del principio di non discriminazione, in quanto il matrimonio sarebbe cosa diversa e non applicabile ad un rapporto tra uniti civilmente. Ancora una volta, si palesa una generale considerazione dell’inesistenza dell’istituto, se correlato a coppie aventi il medesimo sesso biologico. Per quanto riguarda gli articoli 2 e 117 della Costituzione e di riflesso per mobile rinvio, gli articoli 8-12-14 della CEDU che tutelano rispettivamente la vita privata e familiare, il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia e il principio di non discriminazione si ritengono non violati per inammissibilità della questione, in quanto la CEDU non vincola lo Stato ad utilizzare il matrimonio come istituto per la realizzazione familiare, essendo ampio il margine di apprezzamento statale su questo tema e mancando una visione maggioritaria univoca degli Stati aderenti e per questi motivi questione interna da riservare al potere legislativo. La Consulta, quindi, si esprime in senso negativo nei confronti dell’estensione applicativa dell’istituto matrimoniale alle coppie omosessuali, affermando che “l’unione omosessuale, pur se riconducibile all’art. 2 Cost., rappresenta tuttavia una formazione sociale non idonea a costituire una famiglia fondata sul matrimonio stante l’imprescindibile (potenziale) ‘finalità procreativa del matrimonio che vale a differenziarlo dall’unione omosessuale’ e di conseguenza, perché ‘la normativa medesima non dà luogo ad una irragionevole discriminazione, in quanto le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio‘”. Ma una simile pronuncia è legata al vuoto legislativo in merito e l’unico appiglio su cui direzionare il ragionamento giuridico risultava essere l’articolo 29 della Costituzione, letto ed interpretato in relazione alla normativa civilista pertinente. Andare oltre, in quel momento, per la Corte era del tutto inimmaginabile, non solo per una questione di ordine socio-politico, ma soprattutto per una questione di democraticità. Una dichiarazione positiva al caso in questione, da parte della Consulta, avrebbe incitato gli animi delle forze politiche giustamente motivati, perché avrebbe determinato la sovversione delle funzioni. Tale pronuncia però riveste una notevole importanza, perché per la prima volta la Corte avverte l’esigenza storica e politico-sociale di una necessaria tutela normativa dei rapporti posti in essere da questa tipologia di persone, affermando che a tale tipo di unione non spetta soltanto il diritto «di vivere liberamente una condizione di coppia» ma altresì «il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri»”, riconoscimento che deriva dall’articolo 2 della Costituzione ed invita in tale occasione, il legislatore a colmare il vuoto normativo del nostro sistema. Con l’ordinanza n. 276 del 22 luglio 2010[vii], nel rigettare le questioni di legittimità costituzionale proposte dalla Corte d’Appello di Firenze, la Corte Costituzionale riprende le conclusioni pronunciate con la sentenza poc’anzi richiamata e ribadisce pienamente il concetto che le unioni omosessuali sono formazioni sociali irriducibili al paradigma matrimoniale rientranti nell’art. 29 Cost. Tali pronunce della Corte si affacciano in una realtà giuridica extraterritoriale in evoluzione. Nel panorama internazionale, la svolta è segnata dalla Corte suprema del Massachusetts[viii] che con la sentenza emessa nel 2003 ha dichiarato incostituzionale il divieto di sposare una persona del proprio sesso, sulla base di un doppio esame dell’istituto matrimoniale, l’uno prettamente formale e quindi incardinato sull’atto giuridico, l’altro sostanziale e quindi concentrato sul rapporto, dai quali emerge l’irragionevolezza della discriminazione e quindi la decisione in senso contrario. Dopo due anni da quest’ultima pronuncia, nel 2005 è la volta del Continente Africano: la Corte Suprema del Sudafrica, infatti, ha emanato l’obbligo, diretto al legislatore, di rimuovere il divieto di matrimonio tra le persone dello stesso sesso, spingendo per un intervento immediato e imponendogli di provvedere entro un anno dalla pronuncia[ix]. Nello stesso anno, il 2005, la Corte Suprema del Canada fu chiamata a decidere sulla medesima questione, la cui pronuncia condusse il Parlamento alla promulgazione della legge 20 luglio 2005, attraverso la quale procedette alla riforma della definizione giuridica del matrimonio, da intendere come “gender-neutral”, cioè un’unione formata semplicemente da due persone e quindi eliminando ogni tipo di riferimento al requisito sessuale. Nel caso di specie, è bene segnalare che tale decisione venne riformulata nel suo perfetto opposto, tramite il referendum popolare nel 2008, ma nel 2010 tale risultato venne dichiarato illegittimo dalla Corte distrettuale del Nord California, sulla base del principio che i diritti fondamentali, per natura, non siano passabili di scelte rappresentative. Sulla stessa scia si schiera il legislatore portoghese, che attraverso la riforma del codice civile, nel 2010 ha esteso l’istituto del matrimonio anche alle coppie dello stesso sesso[x]. Se nel contesto internazionale ed europeo, a livello di giurisdizione statale, si stava verificando una graduale ma completa apertura verso il riconoscimento del matrimonio come diritto fondamentale e, in quanto tale, degno di essere esteso agli “uomini”, nella giurisprudenza di matrice europea-internazionale un simile risultato sembra essere ancora molto lontano, anche se propositivo nel senso di riconoscere l’unione tra persone dello stesso sesso come tipo famiglia.

Il matrimonio same sex e l’ordinamento dell’Unione Europea

Il percorso evolutivo dell’Unione europea si genera lentamente, da una prima posizione di totale astensionismo, complice la natura iniziale del fine economico a fondamento della Comunità europea, si arriva gradualmente verso l’apertura normativa europea sul punto. La prima formulazione normativa, che apre l’avvio all’avvicinamento della tutela dei diritti fondamentali e con essi della tutela relativa alla comunità Lgbt, si ha con il Trattato di Maastricht, il quale ha stabilito, che l’Unione europea rispetta i diritti fondamentali (art. 6, par. 2): “quelli garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e quelli che risultano dalle tradizioni costituzionali degli Stati membri, in quando principi generali del diritto comunitario”. Successivamente, il principio di non discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale viene consacrato con il Trattato dell’Unione Europea da una serie di disposizioni: art. 2 TUE: “L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini”; art. 3, par. 5, in cui si enunciano gli obiettivi dell’Unione nelle relazioni internazionali e si prevede che: “[…] l’Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all’eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, Caso Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande sezione)”. Tra l’altro, il rispetto dei diritti fondamentali è previsto anche dall’art. 6 TUE, dedicato proprio ai diritti umani (compresi quelli delle minoranze) e dall’art. 10 TFUE, che inserisce l’orientamento sessuale nella lista delle discriminazioni che l’Unione si impegna a combattere nell’attuazione delle sue politiche. La consacrazione della tutela dei diritti umani e quindi del principio fondamentale di non discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale, parte da ambiti materiali definiti e circoscritti, quali la libera circolazione delle persone, la tutela del lavoro e delle pari opportunità. Comincia ad evolversi nel campo delle relazioni familiari, con l’annessione della Carta di Nizza al Trattato di Lisbona, qualificando i principi in essa espressi come principi imperativi. Nello specifico, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, all’articolo 9, ha previsto in capo ad ogni individuo “il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia”, stabilendo che tale diritto, è riconosciuto: “secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio”. Dall’esame testuale dell’articolo, secondo l’opinione maggioritaria della dottrina, la Carta ha operato una scelta storica, al fine di includere le coppie omosessuali nelle relazioni familiari, optando per un’espressione diversa da quella contenuta nell’art. 12 della CEDU, dove vi è un preciso riferimento, così si il testo: “uomini e donne in età matrimoniale, hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l’esercizio a tale diritto”. Una simile apertura da parte dell’Unione Europea, complici le giurisprudenze comunitarie e non, rivolte al medesimo fine, non poteva restare al di fuori della visione della Corte EDU. Nell’iter giurisprudenziale della Corte EDU, infatti, le unioni omosessuali erano collocate nel range di tutela riguardante la vita privata ex articolo 8 CEDU. Con la soluzione del caso, già menzionato Schalk e Kopf c. Austria, una pronuncia di poco successiva a quella emanata dalla Corte Costituzionale nel 2010, la Corte EDU, sebbene precisi che in tale sostrato materiale il margine di apprezzamento Statale sia più tosto ampio e rilevi al contempo la mancanza di un’opinione comune sul tema, per la prima volta riconosce a tali unioni il diritto a godere dello status familiare e quindi di ricevere considerazione giuridica e corrispondente tutela ex articolo 8 CEDU, come rapporti attinenti alla vita familiare. Tale passaggio storico, se pure minimo, riveste una notevole importanza nella qualificazione del rapporto e dei diritti fondamentali, perché sulla base di questa conclusione non potrà più parlarsi di inesistenza del rapporto, pena la violazione del diritto fondamentale alla vita familiare. Pochi anni dopo, il Parlamento europeo, riunito in sessione plenaria il 24 maggio 2012, approva, con una larga maggioranza, il principio che condanna ogni forma di discriminazione che non sia giustificabile e che si fondi sull’identità di genere e sull’orientamento sessuale, considera inoltre inaccettabili episodi di intransigenza verificatisi all’interno dell’Unione nei confronti dei diritti delle persone LGBT. In specifico, con la risoluzione si invitano gli Stati membri a garantire la protezione di lesbiche, gay, bisessuali e transgender, dai discorsi omofobi in generale e dai primi impregnati della qualifica negativa di incitamento all’odio e dalla violenza, nonché ad assicurare che la libertà di manifestazione, garantita da tutti i trattati sui diritti umani, sia effettivamente rispettata. Contemporaneamente a quanto poc’anzi esaminato a livello europeo/internazionale, in Italia il percorso di tutela nei confronti delle coppie omosessuali è ancora lontano, sia da un riconoscimento normativo interno riguardante il rapporto in sé, sia nei confronti degli effetti ricollegati agli atti di matrimonio celebrati all’estero. Seguendo l’impostazione data sul tema, da parte della Corte Costituzionale (sentenza 138/2010) e quanto espresso dalla Corte EDU, la Corte di Cassazione, con una pronuncia considerata dalla dottrina di portata storica, la sentenza n. 4184, del 15 Marzo del 2012[xi], poi richiamata dalla Cassazione stessa con la pronuncia del 9 febbraio 2015 n. 2400[xii], muta l’orientamento generale sul tema, sostenendo che non si può più parlare di inesistenza o di invalidità per contrarietà al principio di ordine pubblico ex articolo 18, D.p.r. n. 396/2000, dal momento che detta argomentazione non può più ritenersi adeguata alla realtà giuridica coeva, giungendo per tale via a sostenere che l’intrascrivibilità del matrimonio omosessuale contratto all’estero si fondi sulla sua inidoneità a produrre, nell’ordinamento interno, qualsivoglia effetto giuridico, atteso che l’attuale contesto normativo nazionale non prevede e né riconosce come matrimonio quello contratto tra persone dello stesso sesso. Il baricentro normativo alla base di entrambe le decisioni è rappresentato dall’art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dall’art. 12 CEDU, i quali non impongono agli Stati l’adozione del modello matrimoniale per il riconoscimento giuridico delle unioni omoaffettive, così come espresso nella sentenza della Corte EDU sul caso Schalk e Kopf c. Austria, al loro interno, ferma restando la necessità di garantire un grado di protezione dei diritti individuali e relazionali sorti da tali unioni, tendenzialmente omogeneo a quelle riservata alle coppie eterosessuali coniugate. La giurisprudenza di merito ha confermato questa impostazione, infatti seguono lo stesso percorso logico-motivazionale, se pur con motivazioni differenti (contrarietà all’ordine pubblico, inesistenza del vincolo, inefficacia dello stesso), il Tribunale di Latina, decreto 31 maggio 2005; la Corte d’appello di Roma, 6 giugno 2006; il Tribunale di Treviso, sentenza 19 maggio 2010; il Tribunale di Milano, decreti 2 luglio 2014 (Il matrimonio civile tra persone dello stesso sesso, celebrato all’estero, è esistente per l’ordinamento italiano ma non è trascrivibile negli atti dello stato civile, posto che la trascrizione degli atti nei registri dello Stato Civile è soggetta al principio di tassatività e che il matrimonio fra persone dello stesso sesso celebrato all’estero è inidoneo, quale atto di matrimonio, a produrre qualsiasi effetto giuridico nell’ordinamento italiano) e 17 luglio 2014; il Tribunale di Pesaro, decreto 14 ottobre 2014[xiii], la Corte di Appello di Milano, sentenza del 16 ottobre 2015 ed infine il Consiglio di Stato, sentenze nn. 4897, 4898 e 4899 (Il matrimonio tra persone dello stesso sesso non è contrario all’ordine pubblico ex art. 18 d.P.R. 396/2000. Il certificato di matrimonio tra persone dello stesso sesso non può essere trascritto nei registri di stato civile perché il matrimonio tra persone dello stesso sesso è un atto giuridico inesistente, in quanto privo dell’indefettibile condizione della diversità di sesso dei nubendi, che il nostro ordinamento configura quale connotazione ontologica essenziale dell’atto di matrimonio. Al Prefetto spetta il potere di annullare un atto di stato civile di cui il Sindaco ha ordinato contra legem la trascrizione, e nella specie di un atto di matrimonio tra due persone dello stesso sesso, trattandosi di un atto radicalmente inefficace per l’ordinamento giuridico italiano; spetta invece all’autorità giudiziaria ordinaria il potere di annullare gli atti di stato civile indebitamente registrati astrattamente idonei a costituire o modificare lo stato giuridico delle persone) del 26 ottobre 2015, nelle quali il medesimo si pronuncia nel senso della legittimità della circolare del Ministero dell’Interno del 7 ottobre 2014 che ordinava ai Prefetti di provvedere all’annullamento d’ufficio delle trascrizioni dei matrimoni omosessuali[xiv].

Tuttavia, non mancano pronunce opposte a quelle poc’anzi richiamate, che riflettono, con grande spirito evolutivo, il principio della non contrarietà della trascrizione del matrimonio, costituito da coppie aventi il medesimo sesso, all’ordine pubblico internazionale, così come stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza, già richiamata, n. 2400/2015, perché è a quest’ultimo che si deve fare riferimento ogni volta che si deve dare esecuzione o disporre l’efficacia di un atto/sentenza che presenta elementi di estraneità, ma al contrario dell’orientamento di quest’ultima sul tema, che abbiamo detto essere ancora negatorio, in quanto considera l’atto non idoneo a produrre effetti nel nostro ordinamento e perciò stesso, è inutile ricorrere al confronto con il principio di ordine pubblico.

Alcuni tribunali ordinari interpretano il principio di non contrarietà all’ordine pubblico internazionale come momento risolutivo in senso favorevole alla trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato all’estero specificando, che il ruolo della trascrizione non coincide con la costituzione del matrimonio, già perfettamente concluso, bensì con la mera natura dichiarativa dello stesso (rivolta a rendere pubblico il fascio dei diritti e degli obblighi derivanti dall’atto giuridico); così si esprime il Tribunale di Grosseto, con decreto del 17 febbraio 2015[xv]. Poco tempo dopo a tale pronuncia, ne segue la stessa impostazione la Corte di appello di Napoli, che con sentenza del 13 marzo 2015[xvi] afferma: “Nell’ipotesi di matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso sesso, entrambe cittadine di un Paese che ammette il matrimonio tra persone dello stesso sesso (nella specie, la Francia), posto che lo stesso deve ritenersi esistente anche per l’ordinamento giuridico italiano, si deve dare luogo all’applicazione della legge nazionale di ciascun nubendo e si impone per conseguenza la sua trascrizione nei registri dello Stato civile, attesa la sua non contrarietà all’ordine pubblico internazionale”. Ad onore del vero, è giusto precisare che entrambe le pronunce furono ribaltate, a conferma dell’orientamento generale di negazione degli effetti, così come le decisioni di alcuni Comuni italiani, fra tutti, quelli di Roma, Bologna e Milano, di dare seguito alla trascrizione, sempre sulla base della tutela del diritto fondamentale al matrimonio e della non contrarietà dello stesso al principio di ordine pubblico internazionale. Si ricordi il provvedimento emanato dall’allora Ministro dell’Interno, Angelino Alfano, diretto proprio a richiedere ai sindaci in questione l’immediata cancellazione delle trascrizioni a cui avevano dato effetto. In seguito a tale provvedimento, all’inerzia di esecuzione dei Sindaci, che rifiutarono di darne seguito, i prefetti di Roma, Bologna e Milano ne disposero così l’annullamento. Mentre in Italia si assiste ad una serie di pronunce giurisprudenziali contrapposte, tra chi giudica trascrivibile l’atto di matrimonio costituito all’estero da coppie omosessuali e chi invece è di contraria convinzione, oltreoceano si verifica una pronuncia di portata emblematica. La Corte Suprema degli Stati Uniti, nel caso Obegefell v. Hodges[xvii] del 2015, giunge a riconoscere la natura di diritto fondamentale del diritto al matrimonio e, sulla base di questa conclusione, afferma che esso non può essere negato in alcuno Stato della Federazione. In specifico la Corte stabilisce:

a) la Costituzione impone che tutti gli stati permettano il matrimonio tra persone dello stesso sesso; b) uno stato non può non riconoscere un matrimonio legalmente contratto in altro stato tra persone dello stesso sesso per il solo carattere omossessuale dell’unione.

Tali conclusioni, sono il frutto dell’interpretazione evolutiva della Costituzione, da parte della Corte suprema, convogliando il ragionamento sul principio di eguaglianza (equal protection clause ex XIV emendamento) letto in combinato disposto con il principio della negazione della tutela di un diritto fondamentale a fronte di un’adeguata giustificazione del governo (due process clause ex V emendamento) e tale giustificazione non si rinviene nel caso di specie. Tale pronuncia, più che per il contenuto in se della stessa, ha un ruolo di particolare rilevanza, perché segna giuridicamente un cambiamento totale, rispetto all’impostazione classica e tradizionalista che ha da sempre connaturato la legislazione degli Stati Uniti e fortemente radicata nel principio della differenza di sesso come requisito per accedere al matrimonio. In Europa, nello stesso anno, a pronunciarsi è nuovamente la Corte Europea dei diritti dell’uomo che, con la soluzione del caso Oliari[xviii], ha condannato l’ordinamento italiano per l’assenza di una disciplina giuridica che tuteli la vita familiare delle coppie formate da persone avente lo stesso sesso e che rappresenta l’evoluzione giurisprudenziale di quanto ebbe a decidere nel caso Schalk and Kopf c. Austria. È doveroso affrontare tale caso più da vicino. I ricorrenti sono tre coppie omosessuali, le quali hanno adito la Corte EDU lamentando che l’ordinamento giuridico italiano, non consente a persone dello stesso sesso di contrarre matrimonio, né riconosce altre forme di unioni civili. Fra queste coppie, Enrico Oliari e il suo compagno avevano domandato al comune di Trento di procedere alle pubblicazioni prodromiche al loro matrimonio. Il comune si era rifiutato e ne era nato un contenzioso che era giunto fino alla Corte costituzionale. Il giudice remittente aveva ritenuto, infatti, non manifestamente infondata la questione se il codice civile violasse, per il tramite dell’art. 8 della Convenzione EDU, l’art. 117, primo comma della Costituzione. La Corte dichiarò la questione in parte infondata e in parte inammissibile con la sentenza n. 138 del 2010 e, successivamente, la corte d’appello di Trento rigettò il ricorso del signor Oliari. Invocando l’articolo 8 CEDU (diritto alla vita privata e familiare), da solo e in combinato disposto con l’articolo 14 (divieto di discriminazione), essi hanno sostenuto di essere vittime di una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale contraria alla Convenzione. La Corte ricorda di aver già statuito (caso Schalk and Kopf c. Austria) che le relazioni fra persone dello stesso sesso, necessitano di riconoscimento giuridico e tutela: “le coppie omossessuali, infatti, hanno la stessa capacità delle coppie eterosessuali di instaurare relazioni stabili e si trovano in una situazione significativamente simile a una coppia eterosessuale per quanto riguarda l’esigenza di riconoscimento giuridico e di tutela della loro relazione.” La Corte osserva che i ricorrenti, non potendosi sposare, non hanno potuto avere accesso a uno specifico quadro giuridico (quale quello relativo alle unioni civili o alle unioni registrate) in grado di permettere il riconoscimento del loro status e garantire loro alcuni diritti relativi a una coppia che ha una relazione stabile.

Nel caso esaminato, infatti, emerge una grave lacuna normativa interna, che fa regredire lo Stato italiano in termini di evoluzione e protezione dei diritti, al cospetto della platea internazionale, per cui la violazione della democraticità risulta essere ancora più grave rispetto alla scelta del tipo “giusto” riconosciuto a fronte della tutela di tali unioni. A fronte del vuoto legislativo e normativo dell’ordinamento italiano, in relazione allo spazio relazioni sociali e/o familiare di persone con medesimo sesso, altri Stati come l’Inghilterra o l’Austria hanno provveduto al riconoscimento di un tipo giuridico idoneo alla tutela degli stessi, mentre altri Stati come la California e la Spagna riconoscono alle coppie dello stesso sesso il diritto al matrimonio. E ancora la Corte EDU sul punto: “…nel contesto giuridico interno l’attuale status dei ricorrenti può essere considerato semplicemente ‘un’unione di fatto’, che può essere disciplinata mediante alcuni accordi contrattuali privati di portata limitata. Per quanto riguarda i contratti di convivenza, la Corte osserva che tali accordi privati non provvedono ad alcune esigenze che sono fondamentali, ai fini della regolamentazione del rapporto di una coppia che ha una relazione stabile, quali, inter alia, i reciproci diritti e obblighi, compresa la reciproca assistenza morale e materiale, gli obblighi di mantenimento e i diritti successori. “Il fatto che tali contratti non siano finalizzati al riconoscimento e alla tutela della coppia, è ovvio perché essi sono accessibili a chiunque conviva, indipendentemente dall’essere una coppia che ha una relazione stabile”. Nella precisazione dell’inadeguatezza del sistema normativo interno, la Corte EDU esplicita la non coerenza del tipo convivenza di fatto, con la natura e la sostanza del rapporto che viene ad instaurarsi tra persone dello stesso sesso che esprimono la volontà di vivere insieme, non per il semplice fatto di convivere, ma sulla comunione di intenti rivolta ad un cuore pulsante di desideri, bisogni e necessità propri di chi vuole creare una famiglia. Una situazione interna che è destinata al collasso, perché riduce fortemente la tutela dei diritti e dei doveri reciproci di tali formazioni sociali, subordinando la stessa a continui ed estenuanti corse ai tribunali; Sul punto la Corte: “… la necessità di ricorrere ripetutamente ai tribunali interni per sollecitare parità di trattamento in relazione a ciascuno dei molteplici aspetti che riguardano i diritti e i doveri di una coppia, specialmente in un sistema giudiziario oberato come quello italiano, costituisca già un ostacolo non irrilevante agli sforzi dei ricorrenti volti a ottenere il rispetto della propria vita privata e familiare. Ciò è ulteriormente aggravato dallo stato di incertezza. Ne consegue che la tutela attualmente disponibile non solo è carente nel contenuto, nella misura in cui non provvede alle esigenze fondamentali di una coppia che ha una relazione stabile, ma non è neanche sufficientemente certa – dipende dalla convivenza, nonché dall’atteggiamento dei giudici (o a volte degli organi amministrativi) nel contesto di un paese che non è vincolato dal sistema del precedente giudiziario”. Ma al di là dei tecnicismi giuridici e degli errori formali di sistema e dei relativi vuoti legislativi, l’espressione della Corte EDU che fa breccia nel cuore del problema principale dell’ordinamento giuridico italiano è la seguente: “La Corte osserva che, dall’esame del contesto interno, emerge l’esistenza di un conflitto tra la realtà sociale dei ricorrenti che prevalentemente vivono in Italia la loro relazione apertamente e la legislazione che non fornisce loro alcun riconoscimento ufficiale sul territorio”. Secondo la Corte “l’obbligo di prevedere il riconoscimento e la tutela delle unioni omosessuali, consentendo in tal modo alla legge di rispecchiare le realtà delle situazioni dei ricorrenti, non comporterebbe alcun particolare onere per lo Stato italiano di tipo legislativo, amministrativo o di altro tipo. Inoltre, tale legislazione risponderebbe a un’importante esigenza sociale”.

Il vero problema della normativa italiana, in merito, è proprio la distanza tra il legislatore e quella parte di società che si ritrova ad avere “il problema” e di conseguenza la mancanza di dialogo, di informazione, di coinvolgimento sociale, di crescita, di evoluzione sistematica ad accompagnare l’evoluzione sociale, la riluttante indifferenza degli apparati Statali nei confronti del “principio costitutivo”, la sovranità popolare. Quando si discute sul tipo di scelta giuridica che possa garantire nel modo migliore l’equilibrio dei diritti e delle libertà Costituzionali, a fronte di un piano giuridico che predispone una diversità di mezzi e soluzioni, il sistema esprime una certa capacità di adattamento alle condizioni sociali-culturali e politiche emergenti in un certo lasso di tempo storico, proseguendo in modo corretto, in termini di giustizia, nel percorso dei diritti evolutivi (situazioni esistenziali) tracciato dalla Costituzione. Quando, invece, emergono “buchi normativi” causati dal collasso dei principi che si riversa nei diritti, il sistema si dimostra inadeguato, incapace di assolvere alle sue principali funzioni ed esprime la fallacia di chi ne tiene le redini, il legislatore, palesando un grave gap interno, che coinvolge la società intera, per mezzo dell’oblio di una parte di essa. Un tale vuoto normativo, prima di rappresentare una violazione, (in questo caso della vita privata e familiare ex articolo 8), di uno o più principi della CEDU, rappresenta un attacco all’evoluzione sociale e quindi all’uomo in quanto tale e di riflesso, alla Costituzione. A sua difesa, lo Stato (inteso qui, come apparato e quindi il legislatore) adduce l’esistenza del margine di apprezzamento che gli consentirebbe di agire con una certa discrezionalità;

Sul punto la Corte EDU: “la Corte osserva che, sebbene l’oggetto della presente causa può essere connesso a delicate questioni morali o etiche, che permettono un maggiore margine di discrezionalità in assenza di accordo tra gli Stati membri, il caso di specie non riguarda alcuni specifici diritti “supplementari” (in contrapposizione ai diritti fondamentali) che possono o non possono sorgere da tale unione e che possono essere oggetto di una feroce controversia alla luce della loro dimensione sensibile”. Con tali parole, la Corte non solo chiarisce il fine principale del ricorso allo strumento del margine di apprezzamento, (livellare ed equilibrare le libertà interne), ma allo stesso tempo chiarisce che la materia in questione non può e non deve essere causa di conflitti interni, per assenza naturale di possibili contrasti di principio. In parole spicciole, è come se la Corte EDU dicesse al legislatore italiano: guarda che ti stai preoccupando inutilmente, la società di cui devi farti portavoce, ti sta dimostrando che è evoluta e che sa convivere con le sue differenze e che quindi necessita dell’unica cosa più ovvia e più facile in uno Stato democratico, ossia la giustizia. Ma il legislatore italiano, non solo ha ignorato quanto stesse avvenendo nel panorama europeo ed internazionale, ormai da diversi anni e mai come prima in maniera così aperta ed esplicita (legislazioni positive nei confronti delle unioni omosessuali) ha proseguito nella sua ceci-sordità anche a livello interno, ignorando la sostanza della realtà sociale (parte della società che si trova nella condizione di essere omosessuale) e la sostanza delle pronunce dei principali giudici interni, la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione.

Sul punto la Corte: “La Corte ritiene dunque che nel caso di specie il legislatore, intenzionalmente o per mancanza della necessaria determinazione, abbia disatteso le ripetute esortazioni dei supremi tribunali italiani, e che questa ripetuta inosservanza da parte del legislatore delle pronunce della Corte costituzionale, o delle raccomandazioni in esse contenute relative alla coerenza con la Costituzione per un significativo periodo di tempo, indebolisca potenzialmente le responsabilità della magistratura e nel caso di specie abbia lasciato gli interessati in una situazione di incertezza giuridica di cui si deve tener conto”. Ed infine la Corte conclude: “In conclusione non avendo il Governo italiano dedotto un interesse collettivo prevalente (ordine pubblico) in rapporto al quale bilanciare gli interessi dei ricorrenti e alla luce del fatto che le conclusioni dei tribunali interni in materia sono rimaste lettera morta, la Corte conclude che il Governo italiano ha ecceduto il suo margine di discrezionalità e non ha ottemperato all’obbligo positivo di garantire che i ricorrenti disponessero di uno specifico quadro giuridico che prevedesse il riconoscimento e la tutela delle loro unioni omosessuali. Conseguentemente vi è stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione”.

Da questo ultimo passaggio si deve riflettere su un punto determinato: mancanza di interesse collettivo da dedurre contro gli interessi dei ricorrenti. Quest’ultima, sembra una formula giuridica che non ha niente di diverso rispetto a tante altre formule in problematiche giurisprudenziali simili, ma così non è. La Corte ci ribadisce che, sebbene sulla materia vi sia dissenso in ambito europeo-internazionale, il margine di apprezzamento non è poi così ampio da permettere al legislatore italiano di continuare ad ignorare la fallacia del sistema interno, ma non solo. La mancanza di un interesse collettivo da contrapporre (quindi un interesse che abbia la stessa portata di valore che possa collidere con altri interessi dello stesso livello) agli interessi dei ricorrenti, è segnale di una presa di posizione del legislatore di fronte a tale problematica, una posizione “politica” che non è in grado di lottare perché priva di “armi giuridiche”, una posizione vuota di diritti che riflette il vuoto normativo del sistema. A ragione delle nozioni apprese in questo percorso fino a questo momento, cosa può muovere un simile intento del legislatore? Le risposte prospettabili sono poche se non una soltanto, l’ordine pubblico. Il governo persegue la credenza che riconoscere tale spaccato di società possa comportare disordini sociali interni ed attacchi all’etica del governo stesso. Dal momento che una questione etica di tale portata diviene perciò stesso, una questione politica di un certo peso, trovare l’equilibrio giuridico tra le diverse fazioni politiche risulta, non solo altamente problematico, ma sul punto del tutto impossibile. Quando la politica si distacca dai diritti, ogni scelta sembra un azzardo per l’ordine politico-sociale (ordine pubblico) e allora tanto vale fingersi sordo-cieco e rimandare. Ma le esortazioni che il giudice internazionale, con la definizione del caso Oliari, muove al nostro legislatore sono più esplicite che mai.

A distanza di 5 anni dalla prima pronuncia sulla questione, caso Schalk e Kopf, infatti la Corte EDU non solo ribadisce quanto in essa aveva espresso, ma scende nel cuore del problema, scandagliando la fallacia del sistema normativo italiano e concludendo con una decisione che ha tutte le caratteristiche di un decreto ingiuntivo.

Le Unioni Civili

La decisione della Corte EDU e le conseguenze da esse prodotte sul piano politico e sociale, l’evoluzione propositiva di alcune delle più influenti legislazioni nazionali europee ed extraeuropee ed alcune pronunce interne che cambiano il risultato generalmente condiviso dalla giurisprudenza interna (non trascrizione), concorrono per un primo ed importante step, la creazione e la promulgazione della legge 76/2016, recante la normazione delle Unioni civili e delle convivenze di fatto. Come si è avuto modo di apprendere, il contesto giuridico-normativo in cui venne promulgata la su detta legge, era abbastanza sterile, se non del tutto assente. Per quanto riguarda la normazione delle unioni caratterizzate da coppie same-sex, queste venivano relegate a semplici unioni di fatto, (inutili furono i tentativi di definire in legge, le proposte legislative avanzate in precedenza, rivolte a dare tutela giuridica a tali tipi di unione, sulla scia della normazione francese, che aveva istituito i “Pacs[xix]”, perché non ritenute omogenee al tipo famiglia, anche se degne di poter chiedere tutela in condizioni specifiche, mentre nei confronti dei rapporti connotati da elementi di estraneità e quindi implicanti la richiesta di trascrizione dell’atto matrimoniale costituito all’estero, al fine di poter ottenere il riconoscimento dello status acquisito, la disciplina era ancora più rigida e sterile. Da un primo orientamento, che classificava inesistente tale tipologie di atti, si è giunti a considerare i medesimi, inidonei alla produzione di qualsia effetto, che se bene cambia il volto della negazione rendendola consona al rispetto della persona e del rapporto, non muta i parametri legali che fungono da base per non procedere alla trascrizione, la mancanza della configurazione del tipo legale inerente al rapporto, l’attaccamento al binomio articolo 29 della Costituzione ed eterosessualità come requisito per contrarre il matrimonio e di conseguenza la contrarietà all’ordine pubblico. Restando fedele all’attaccamento tradizionalista del connubio matrimonio-famiglia eterosessuale, il legislatore adotta un tipo legale apposito per tali coppie, l’unione civile[xx].

Con la legge 76/2016, il legislatore qualifica le coppie same-sex come Unione civile, traendo la ratio giuridica legittimante il tipo, dall’articolo 2 Costituzione, che si occupa di tutelare i diritti fondamentali dell’uomo, sia come singolo e sia come formazione sociale, restando perfettamente coerente con quanto espresso dalla Corte Costituzionale nel rinomata sentenza n.138/2010, nella quale esortava il legislatore ad intervenire per tutelare tali rapporti in quanto posti in essere da formazioni sociali. L’intento del legislatore è quello di tutelare tali coppie, fornendo loro una disciplina normativa vicina a quella prevista per la famiglia tradizionale, ma allo stesso tempo, inevitabilmente, molto lontana nella sostanza. Nel testo della legge, non vi è possibilità di estendere il matrimonio e tutti i suoi effetti a tali coppie, fatta eccezione per quelli specificatamente disposti e per quelli ufficialmente richiamati dalla legge (ex articolo 1 comma 20, clausola di equivalenza). In tal modo, l’unione civile diviene un tipo legale, non al pari del matrimonio, ma semplicemente diverso e adatto per il tipo di formazione a cui si riferisce. Di conseguenza, per tali coppie non è possibile parlare di genitorialità familiare e neanche di adozione familiare ma, la rigidità e la chiusura dell’impianto normativo posto in essere, raggiunge il culmine, con la regolazione degli effetti dei matrimoni same-sex costituiti all’estero. Infatti, a seguito della su detta legge, la ratio giuridica su cui fondare il rifiuto di trascrizione divenne ancora più solida, data la riconduzione al tipo legale costituito. Tale generale impostazione, però, non trovò piena condivisione, in quanto sono diversi i punti di contrasto, primo tra tutti la regolamentazione dei rapporti esterni, con il principio di non discriminazione. Il legislatore, a norma dell’art.1, comma 28, lett. b) della legge n. 76/2016, ha delegato il Governo ad adottare le norme necessarie per la “modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato”. In attuazione della delega, il Governo ha provveduto, attraverso lo schema del decreto legislativo, D.lgs. n. 7/2017, al riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso, modificando la precedente L. 218 del 1995. L’art. 32 bis ora sancisce che «Il matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana». L’art. 32 quinquies stabilisce che «l’unione civile, o altro istituto analogo, costituiti all’estero tra cittadini italiani dello stesso sesso abitualmente residenti in Italia produce gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana». Sulla base di queste disposizioni normative, vi è la conversione automatica dell’atto matrimoniale in unione civile, per tutte le coppie formate da persone dello stesso sesso e aventi entrambi o una parte soltanto la cittadinanza italiana (requisito dello stretto collegamento con lo Stato). Restano al di fuori della conversione, tutte le coppie formate da persone dello stesso sesso, ma entrambi stranieri, diversamente da quanto disposto dall’originaria formulazione dell’art. 32-bis, la quale prevedeva che il matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso sesso dovesse produrre gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana, senza che quindi avesse alcuna rilevanza la cittadinanza, italiana o straniera, delle parti. È del tutto evidente, che promulgare una simile disposizione avrebbe comportato non pochi problemi di interpretazione e legittimazione. La questione legata al range applicativo della disciplina sulla conversione del matrimonio in unione civile è stata chiarita in maniera esaustiva, successivamente dalla Corte di Cassazione, con sentenza del 14/05/2018, n.11696. Nell’affermare l’applicabilità dell’art. 32-bis l. 218/1995 anche ai matrimoni contratti all’estero da un cittadino italiano e da uno straniero — e non solo a quelli stipulati da due cittadini italiani — ha risolto i dubbi interpretativi sorti in ordine alla portata applicativa soggettiva della predetta norma e ha chiarito, al contempo, che il regime di conversione in unione civile, invece, non interessa i matrimoni omosessuali costituiti all’estero da cittadini entrambi stranieri, i quali devono essere trascritti in Italia come tali, dato il carattere intrinsecamente transazionale di detto rapporto matrimoniale e il fatto che in tale ipotesi non può ravvisarsi alcun intento di aggiramento della l. 76/2016[xxi]. Sulla ratio iuris che ha determinato la conclusione della Corte di Cassazione, la stessa dichiara: «se l’art. 32 bis non si applicasse anche ai cd. matrimoni “misti” […] si determinerebbe una discriminazione cd. “a rovescio” tra i cittadini italiani che hanno contratto matrimonio all’estero e possono “trasportare” forma ed effetti del vincolo nel nostro ordinamento e quelli che hanno contratto un’unione civile in adesione al modello legislativo applicabile nel nostro ordinamento». Fondamentalmente, il legislatore adotta in tale caso materiale-normativo, rapporti familiari-matrimonio-unioni civili, la tecnica dell’applicazione della norma necessaria. Ogni volta che vi sia un collegamento diretto o rilevante con lo Stato italiano, nel caso concreto Stato di destinazione, è necessario ricorrere all’applicazione della norma di quello Stato. Il criterio della cittadinanza, nei rapporti internazionali-privatistici inerenti a tale sostrato normativo, pone la base giuridica per procedere alla diversificazione del trattamento normativo ed applicare la normativa interna ai rapporti che presentano elementi di collegamento giuridicamente significante ed invece, dare spazio applicativo alla norma straniera per tutti quei rapporti che non presentano le caratteristiche poc’anzi dette. Sostanzialmente, la Corte di Cassazione ribadisce che l’unico limite da non prevaricare resta quello dell’ordine pubblico, che nel caso concreto si traduce nel rispetto della legge (legge 76/2016- legge 218/1995)[xxii], ma tale principio interno non può trovare effetto, nei confronti di tutti quei rapporti estranei all’ordinamento statale, perché quest’ultimi devono essere vagliati sulla base del rispetto del principio di ordine pubblico internazionale, il quale riflette la tutela dei diritti fondamentali. All’indomani della pubblicazione della legge sulle unioni civili, giungono per l’Italia altre due condanne consecutive per violazione dell’articolo 8 CEDU, casi Taddeucci e McCall[xxiii] e Orlandi e a. c. Italia[xxiv]. Il primo caso, riguarda il diniego delle autorità interne di rilasciare un permesso di soggiorno a titolo di ricongiungimento familiare, il quale è stato confermato dalla Corte di Cassazione sulla base di diverse conclusioni quali, il disposto dell’articolo 29 del Dlgs 286 del 1998, che specifica: “membro della famiglia” comprende solo il coniuge, i figli minori, figli adulti che non sono autonomi per motivi di salute e genitori a carico che non hanno un adeguato sostegno nel Paese”, escludendo quindi ogni estensione della nozione di coniuge, per legge interna non attribuibile ai ricorrenti, l’impianto normativo interno dedicato ai rapporti familiari, il margine d’apprezzamento ampio in materia che si traduce nella libertà di scelta in merito a tale tematica, confermata dalla Corte EDU, la considerazione della non applicazione della direttiva UE 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari all’interno del territorio dei paesi membri diversi da quello d’origine, con la motivazione che non vi fu circolazione. A seguito del ricorso presentato alla Corte Edu, la stessa ha condannato il 30 Giugno 2016 l’Italia per violazione dell’articolo 8, presentando le stesse motivazioni addotte nella prima condanna in materia a seguito della sentenza sul caso Oliari. Sulla stessa scia, converge la decisione sul caso Orlandi, con sentenza del 14 dicembre 2017, la Corte europea dei diritti dell’uomo, accerta, con una maggioranza di cinque contro due, che l’Italia ha violato il diritto alla vita privata e familiare di undici cittadini italiani ed uno canadese (sei coppie di coniugi dello stesso sesso) negando reiteratamente la trascrizione di matrimoni celebrati all’estero, sulla base dei fatti prospettati all’epoca dei ricorsi. Sul rispetto del principio di ordine pubblico, a fondamento dell’ordinamento interno, in tutti quei casi in cui si dibatte sulla tutela di diritti fondamentali connaturati a rapporti familiari, si è pronunciata di recente, la Corte di Giustizia nel noto caso Coman[xxv]. La vicenda riguardava il sig. Coman, di cittadinanza rumena, e il sig. Hamilton, cittadino americano, che dopo essersi sposati a Bruxelles, nel dicembre 2012, hanno chiesto alle autorità rumene (la Romania è lo Stato in cui è cittadino il sig. Coman ed il luogo dove i coniugi avevano intenzione di stabilirsi) le informazioni inerenti alla procedura per l’ottenimento del permesso di soggiorno per un termine superiore a tre mesi, una richiesta avallata, in quanto essendo coniugi, il sig. Hamilton è familiare del sig. Coman, così come previsto dalla direttiva relativa all’esercizio della libertà di circolazione, la quale permette al coniuge di un cittadino dell’Unione che abbia esercitato tale libertà (circolazione) di raggiungere quest’ultimo nello Stato membro in cui soggiorna. Solo con il ricongiungimento, infatti, è possibile garantire la tutela del diritto fondamentale a vivere la vita familiare. Contravvenendo al dettato della direttiva, le autorità rumene hanno negato la richiesta del sig. Coman e del sig. Hamilton, concedendo a quest’ultimo soltanto il diritto di soggiorno per tre mesi, con la motivazione che egli non potesse assumere la qualifica giuridica di coniuge, in quanto in Romania i matrimoni tra persone dello stesso non vengono riconosciuti. A fronte di tale provvedimento e delle ragioni ad esso annesse, il sig. Coman e il sig. Hamilton hanno quindi proposto ricorso ai giudici rumeni, al fine di far dichiarare l’esistenza di una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale in ordine all’esercizio del diritto di libera circolazione nell’Unione. In tale occasione, la Corte ha modo di stabilire in maniera chiara e precisa la nozione di coniuge, se bene tale nozione, sia già presente nel testo della direttiva relativa all’esercizio della libertà di circolazione, 2004/28/CE, secondo la quale la nozione di «coniuge» viene presentata sconnessa da qualsiasi riferimento al sesso, è proprio a causa della mancanza di una precisazione sul punto che la Corte giunge a tale definizione, non solo per risolvere il caso in questione, ma per risolvere ogni dubbio. Nel novero dei diritti riconosciuti ai cittadini europei ex art. 21 § 1 TFUE, è presente anche il diritto di condurre una normale vita familiare, sia nello Stato membro ospitante (quello di cui non si ha la cittadinanza) sia in quello di origine, è conseguenza logica-fattuale che affinché questo diritto sia effettivamente goduto, occorre che sia garantita la presenza dei familiari, protagonisti insieme al soggetto della vita familiare. È necessario procedere quindi alla determinazione di cosa si intende per coniuge. Secondo la Corte, con il termine coniuge si intende una persona unita ad un’altra da vincolo matrimoniale e la stessa è neutra dal punto di vista del genere, così da poter comprendere anche il coniuge dello stesso sesso di un cittadino dell’Unione. Sempre in codesta sentenza, la Corte ha ribadito che il diritto alla libera circolazione delle persone può essere sì oggetto di restrizioni/limitazioni che non necessariamente dipendono dalla cittadinanza delle persone interessate, ma solo quando tali restrizioni/limitazioni, siano basate su motivi oggettivi, di interesse generale e siano proporzionate al raggiungimento dello scopo legittimamente perseguito dal diritto nazionale. La normativa nazionale “idonea ad ostacolare l’esercizio della libera circolazione delle persone” (par. 47) può essere giustificata “solo se è conforme ai diritti fondamentali sanciti dalla Carta [dei diritti fondamentali dell’Unione europea], di cui la Corte garantisce il rispetto”. Per tale motivo, il principio di ordine pubblico, nel caso di specie, invocato come giustificazione per limitare il diritto di libera circolazione, dev’essere inteso in senso restrittivo e la sua portata non può essere determinata in maniera discrezionale da ciascuno Stato membro, senza il controllo delle istituzioni dell’Unione. La Corte aggiunge che il rispetto dell’obbligo per uno Stato membro di riconoscere, in questo caso al solo fine della concessione di un diritto di soggiorno derivato a un cittadino di uno Stato non-UE da un matrimonio omosessuale, non pregiudica l’ordinamento dello Stato che lo esegue, infatti garantire il diritto di soggiorno o la libera circolazione non si traduce nell’obbligo di prevedere la specie del matrimonio omosessuale, ne è capace di ledere l’identità nazionale o di minacciare l’ordine pubblico dello Stato membro interessato. La Corte, nel suo ragionamento, si avvicina alla soluzione in maniera graduale: in primo luogo, ricorda che Coman gode dello status di cittadino dell’Unione Europea e che le libertà che discendono da questa situazione soggettiva, inclusa la libertà di circolazione e di soggiorno all’interno di uno Stato membro diverso da quello di origine, sono esercitabili anche nei confronti dello stesso Stato di origine. Nel novero dei diritti riconosciuti ai cittadini europei ex art. 21 § 1 TFUE, è presente anche il diritto di condurre una normale vita familiare, sia nello Stato membro ospitante (quello di cui non si ha la cittadinanza), sia in quello di origine: è ovvio che, affinché questo diritto sia effettivamente goduto, occorra che sia garantita la presenza dei familiari, protagonisti insieme al soggetto della vita familiare. La direttiva del 2004 menziona, espressamente, nell’elenco dei familiari anche il coniuge.

Ma è coniuge anche una persona dello stesso sesso? Sul punto, la Corte afferma che la nozione di coniuge è neutra dal punto di vista del genere e può comprendere, dunque, il coniuge dello stesso sesso del cittadino dell’Unione interessato. Per queste ragioni, uno Stato membro non può porre alla base del diniego del diritto di soggiorno la propria normativa nazionale, indipendentemente dal fatto che questa impedisca la celebrazione o anche il solo riconoscimento del matrimonio omosessuale. Alla luce di tale pronuncia, sebbene la Corte di Giustizia non affronti direttamente il tema della qualificazione giuridica dell’unione tra coppie omosessuali, restando coerente con la generale accettazione sul riservo di competenza agli Stati, in quanto materia di diritto familiare, concernente gli status, pone una netta linea di demarcazione, tra appunto il potere discrezionale proprio degli Stati e la tutela dei diritti fondamentali in generale e dei principi-fini propri dell’Unione.

Conclusione

La normativa Statale, come si è avuto modo di apprendere, non è isolata, al contrario è in continua fermentazione, di concerto con la normativa europea e internazionale. Questo triplice meccanismo normativo, si basa sul rispetto reciproco, mantenuto in equilibrio sul piano delle competenze e sulla comune direzione verso la tutela dei diritti fondamentali, i quali sono in continua evoluzione e pretendono rispetto in ogni circostanza, una garanzia di supremazia che si sostanzia nel principio del bilanciamento. Sul versante giuridico fattuale, invece, quella dei diritti fondamentali, si pone come una battaglia senza fine, essendo per natura mutevoli, necessitano di un continuo adeguamento normativo, che sia in grado di garantirne la tutela. A tal proposito, si è appena esaminato, l’excursus storico-giuridico che ha caratterizzato la normazione statale ed europea/internazionale, riguardante la protezione di una particolare categoria di persone, quelle che sono predisposte ad un orientamento sessuale nei confronti del proprio sesso biologico, in relazione al fatto, cioè il rapporto di coppia e l’atto, la legittimazione del rapporto sul piano normativo al fine di stabilire e garantire diritti e doveri scaturiti da quest’ultimo. Tale legittimazione è avvenuta lentamente e con moderazione, nel caso dell’Italia, si è giunti, dopo un percorso tortuoso e quasi obbligato, alla pubblicazione della legge sulle Unioni civili, la quale qualifica tali coppie come formazioni sociali che trovano fondamento giuridico nel combinato disposto degli articoli 2 e 3 della Costituzione. L’articolo 29 della Costituzione, infatti, concerne la disciplina delle famiglie fondate sul matrimonio e sebbene non vi sia alcun divieto di estensione del matrimonio alle coppie omosessuali, tuttavia, quest’ultimo emergerebbe dall’insieme delle norme sul diritto di famiglia e dalla tradizione cultura e storica che caratterizza il nostro ordinamento, tanto da assurgere a principio di ordine pubblico. Proprio al principio di ordine pubblico, la giurisprudenza si riferiva nei casi implicanti le norme del diritto internazionale, sulla richiesta di trascrizione dei matrimoni costituiti all’estero, da persone dello stesso sesso. L’ordine pubblico, in tali casi, esercitava il ruolo di limite invalicabile, per tutti quei rapporti/atti non previsti nel nostro ordinamento e contrari al senso giuridico interno, tale era per disposizione normativa, il solo principio da rispettare al fine della produzione degli effetti nel nostro ordinamento giuridico, ex articolo 18 D.P.R n.396/2000. Con l’introduzione della legge 76/2016 si qualifica giuridicamente il tipo legale, Unione civile ed attraverso questa predisposizione normativa, alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale europea ed internazionale, che sigilla per le coppie omosessuali, la natura di diritto fondamentale a vivere una vita di tipo familiare, il principio di ordine pubblico subisce una mutazione di significato applicativo, che si sostanzia in una degradazione di efficacia, non risultando più idoneo a regolare i rapporti esterni. Quando, infatti, la nostra normativa entra in rapporto ad istituti stranieri, ci si riferisce al concetto di ordine pubblico internazionale, il quale, richiama solo il rispetto dei diritti fondamentali, nell’intento di garantire coerenza normativa ed applicazione egualitaria. Ma la ridefinizione del concetto di ordine pubblico a tutela dei diritti fondamentali non pone un punto di arrivo, anzi, al contrario determina una serie di contraddizioni e problemi di interpretazione, tra quanti, nella giurisprudenza e nella dottrina, propendono per una nozione restrittiva e più statalista e quanti invece tendono all’internalizzazione del concetto, basandosi sulla necessità di aderire alla tutela tout court dei diritti fondamentali. Inoltre, a scatenare opposte interpretazioni, è l’evoluzione stessa dei diritti fondamentali. Nel contesto storico-giuridico attuale, accompagnato dal progresso scientifico e sociale, il terreno dei diritti fondamentali è sempre più fertile e produttivo di nuove situazioni giuridiche che necessitano di inquadramento giuridico e di relativa tutela. Dalla tipizzazione delle relazioni omo-affettive, infatti, discendono ulteriori situazioni giuridiche, le quali creano non pochi problemi di interpretazione.

