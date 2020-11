Commento analitico del DDL “Family Act”: misure per favorire la natalità, sostenere la genitorialità e promuovere l’occupazione femminile

SOMMARIO: 1. Premessa introduttiva – 2. Il punto sull’iter procedurale del disegno di legge nei due rami del Parlamento – 3. I tratti caratteristici dell’intervento normativo ed il suo inquadramento sistematico nel vigente quadro giuridico nazionale e comunitario – 4. Il contenuto della delega: i principi e i criteri direttivi generali e specifici da osservare (artt. 1 e 2) – 5. In merito ai profili di copertura finanziaria, clausole di chiusura e di natura procedurale (artt. 3, 4 e 5) – 6. Brevi considerazioni conclusive

Premessa introduttiva

Ha fatta molta notizia nei giorni scorsi (il 21 luglio u.s.), l’approvazione alla Camera dei Deputati, in prima lettura, del disegno di legge n. 0687 rubricato “Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale”, conosciuto anche come “Family Act”. I più hanno messo in evidenza i due importati profili che hanno caratterizzato questa primo positivo passaggio nel primo ramo del Parlamento italiano: Il voto unanime con il quale è stato licenziato il provvedimento alla Camera (452 si e un astenuto[1]) e l’introduzione, con approccio sistemico, dell’assegno unico ed universale per le famiglie con figli.

Fa scalpore, per le rare volte in cui si verifica, il voto trasversale che ha converso sull’atto legislativo organico che porta con se le misure pensate da tempo per sostenere la genitorialità. Un precedente, tra l’altro recente, si è verificato per esame alla Camera dei deputati del DDL n. 1455[2] recante “Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, denominato “Codice rosso”, approvato il 3 aprile 2019 all’unanimità con 461 voti favorevoli e nessun contrario[3], che ha introdotto, tra l’altro, il reato di “Revenge porn” all’art. 612-ter c. p., “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”, tipizzando e punendo l’odiosa e tristemente diffusa pratica consistente nel vendicarsi dell’ex partner diffondendo, spesso via internet, materiale pornografico che lo ritrae.

Nel merito, il testo delinea la cornice normativa degli interventi che si vogliono perseguire e le scadenze temporali entro le quali il Governo sarà chiamato ad approvare i decreti legislativi di attuazione della delega, con l’obiettivo di sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, contrastare la denatalità, valorizzare la crescita armoniosa delle bambine, dei bambini e dei giovani e favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare quello femminile.

Dunque, prima la comunione di intenti e dopo la soddisfazione ed esultanza, hanno accomunato tutte associazioni del settore[4] e le forze politiche che da tempo stavano lavorando sinergicamente all’avanzamento dell’iter procedurale e alla raccolta degli assensi che ha accompagnato il provvedimento in parola alla Camera dei Deputati. La Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, che ne è proponente insieme alla Ministra del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, ha dichiarato, tra l’altro: “È davvero un momento storico per il Paese e lo è per la politica, che con un voto trasversale rimarca l’assunzione di una responsabilità piena e importante, di tutti, per le famiglie. Un segnale bello da questo parlamento[5]”.

Il punto sull’iter procedurale del disegno di legge nei due rami del Parlamento

È nella riunione del cinquantunesimo Consiglio dei Ministri dell’11 Giugno 2020, tenutasi come di consueto a Palazzo Chigi, sotto la Presidenza del Presidente, Avv. Giuseppe Conte, con Segretario il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, dott. Riccardo Fraccaro, che è stato approvato il disegno di legge cosiddetto “Family Act” su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, che impegna/delega il Governo ad adottare “Misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia”, entro dodici mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni in commento.

Va rilevato, prima di addentrarci nel merito delle importanti novità introdotte dal provvedimento in esame, che da un’approfondita lettura delle schede relative ai lavori preparatori al disegno di legge sul sito internet istituzionale delle due Camere del Parlamento, dai resoconti dei lavori della alla XII Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati (alla quale il DDL in parola è stato assegnato), dai pareri espressi dalle altre Commissioni parlamentari[6], si apprendono importanti dati relativi alle questioni affrontate e superate e all’andamento del provvedimento stesso. I relatori risultano essere stati, l’On. LEPRI Stefano (PD) (parlamentare della maggioranza), sia in Commissione di merito che in Assemblea parlamentare, mentre solo in Commissione l’On. Guido De Martini (Lega), dimessosi in quanto il suo gruppo di appartenenza è passato all’opposizione.

Si evince, infatti, che il disegno di legge di riferimento è stato l’Atto camera n. 687[7], primo firmatario l’On. Graziano DELRIO[8] ed altri, recante “Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e la dote unica per i servizi”, in cui confluiranno le altre proposte di legge in esame alla Camera (A. C. 2155[9] e A. C. 2249[10]). Da tale abbinamento si è, dunque, scelto nella seduta del 13 novembre 2019 di adottare, come testo base dell’intervento normativo quello dell’A. C. 687 che però ha subito delle rivisitazioni, a partire dal testo (A. C. 687 – A ​ e abb.) e dall’originario titolo che è stato riformulato in: “Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale”. In tale versione, dopo tutte le modifiche apportate a seguito dell’accoglimento di proposte emendative, come già detto, è stato approvato il 21 luglio 2020 e trasmesso (con modifiche rispetto al testo del proponente) al Senato il 23 luglio 2020 (identificato come Atto Senato n. 1892) ed ivi assegnato all’11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede referente il 28 luglio 2020[11]. Dalla predisposta consueta scheda dei lavori (ancora non avviati e che potranno essere seguiti al seguente link: http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/53180.htm), si apprende che il relatore di maggioranza risulta essere nuovamente l’On. Stefano Lepri (PD), nominato nella seduta del 30 giugno 2020 nella quale è stato proposto, altresì, il testo modificato del provvedimento e la richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

I tratti caratteristici dell’intervento normativo ed il suo inquadramento sistematico nel vigente quadro giuridico nazionale e comunitario

Il disegno di legge in esame, composto da 5 articoli per un totale di 9 commi, sotto il profilo contenutistico presenta, come già anticipato, interventi volti al riordino delle misure di sostegno economico per i figli a carico e di quelle per la fruizione di servizi a sostegno della genitorialità. Lo stesso, trattando dunque la materia delle politiche sociali e, in particolar modo, quelle a favore della famiglia con misure strutturali ed organiche, si innesta sulla vasta vigente normativa nazionale di settore, che negli anni è stata anche soggetta ad innumerevoli e ciclici interventi legislativi modificativi ed integrativi, che hanno determinato un’eccessiva frammentarietà della regolamentazione in materia[12]. Proprio per tale ultimo motivo, con tale provvedimento si ha l’intendimento ulteriore eliminare questa settorialità, di operare un coordinamento e razionalizzazione di tutte le misure previste ed affastellatesi negli anni nonché, sotto l’aspetto propriamente economico-finanziario, addivenire all’unificazione degli istituti economici già previsti dalla legislazione vigente in un unico strumento universale, rafforzato e modulato sulla base delle concrete esigenze dei nuclei familiari. A questi ambiziosi ma ponderati obiettivi di superamento dell’attuale porfirizzazione delle misure socio-economiche in atto, si aggiunge anche un’altra pluralità di tipologia di obiettivi connessi ai primi: contrastare la ridotta partecipazione delle donne al mercato del lavoro, promuovere la parità di genere, combattere la povertà (anche minorile), incentivare una rigorosa ripartizione dei carichi di lavoro domestici, la funzione educativa e sociale delle famiglie, valorizzare la crescita armoniosa dei bambini e dei giovani, favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare quello femminile.

Ciò detto, va comunque precisato che questi nobili intendimenti, trattandosi di una legge delega, non trovano, al momento, un’immediata, diretta e pronta azione sull’attuale assetto normativo né per modificare e men che meno per abrogare disposizioni in vigore. Quanto sopra avverrà solo nel successivo step procedurale demandato alla disciplina di dettaglio da incartare nelle previsioni dei decreti delegati che interverranno sulla legislazione vigente, secondo i principi e i criteri stabiliti in questo provvedimento di delega.

Va anche rilevato il collegamento e la contiguità del DDL in parola con le disposizioni della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”. Infatti, per l’effettivo raggiungimento delle finalità sopra illustrate, nella legge di Bilancio per l’anno 2020, all’articolo 1, comma 339[13], è stata inserita la previsione di un Fondo specifico “Assegno universale e servizi alla famiglia” che rappresenta il fondamento principale dell’adozione del provvedimento nonché della revisione di importanti istituti connessi allo stesso[14].

Riguardo ai rapporti tra l’intervento normativo in questione e le disposizioni di riferimento della Costituzione italiana, che considera e tutela ampiamente tale materia, va rilevato che il primo si presenta in linea con i relativi principi costituzionali fondanti. In particolare, si devono citare gli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, in forza dei quali la Repubblica, in primis, “riconosce i diritti della famiglia” (Art. 29, c. 1) e la “agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo” (art. 31).

Anche sotto il diverso aspetto del rispetto della ripartizione delle competenze legislative costituzionalmente delineate, il contenuto della proposta di legge di iniziativa parlamentare in esame consiste prevalentemente nella «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», oggetto della potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione. Mentre, più nel dettaglio, in riferimento ai principi di delega di cui all’articolo 1, c. 2, lett. c), d) ed e), e all’articolo 2, c. 1, lettere b), e-bis) e p), viene in rilievo anche la pregnante materia delle «politiche sociali», attribuita alla competenza legislativa residuale regionale ai sensi dell’articolo 117, c. 4, della Costituzione. Una tale commistione di competenze comporterà di sicuro un opportuno coinvolgimento dei vari livelli di governo, nel procedimento di adozione dei decreti legislativi attuativi della delega.

Infine, il testo si palesa predisposto, altresì, nel rispetto dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’ordinamento europeo, arrivando a recepire, in anticipo[15], quanto previsto dalla direttiva UE 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20.6.2019 relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori ed i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE. La Direttiva richiamata, come si evince dalla rubrica della stessa, ha l’obiettivo di riformare l’accesso agli istituti volti a conciliare i tempi di vita e di lavoro, tenendo conto degli sviluppi della società europea degli ultimi decenni, attraverso una revisione di alcuni istituti quali il congedo parentale e il congedo di paternità.

Tale ultimo aspetto, fu affrontato già nella Raccomandazione 92/241/CEE del Consiglio del 31 marzo 1992, sulla custodia dei bambini, con la quale venne espressamente richiesta una maggior partecipazione dei padri nella cura dei figli, e la promulgazione di una legislazione che sia gender neutral, al fine di dare ai genitori che lavorano specifici diritti in materia di congedi parentali[16]. Successivamente le direttive 96/34/CE[17] e 92/85/CEE[18] sono state oggetto di riforma, il cui risultato è stata l’importante Direttiva 2010/18/EU[19], entrata in vigore l’8 marzo del 2012, abrogata a sua volta dalla recente Direttiva UE 2019/1158.

Or dunque, le problematiche sociali emerse negli ultimi anni nel nostro Paese circa la carenza di un’efficace ed unitaria regolamentazione incentivante la natività, la cui tendenza alla decrescita non mostra segnali di inversione significativi e duraturi, e l’insufficienza di gran parte delle altre misure di settore in vigore, si vogliono affrontare risolutivamente guardando alla visione europea a lungo termine. Pertanto, si rende necessario mettere in campo politiche attive di lungo respiro, pluriennali, che affrontino in modo completo la questione analizzando tutti gli aspetti che hanno contribuito a generare tale fenomeno, così come è stato fatto in altri contesti europei, nei quali si è già scelto di aiutare non solo le famiglie meno abbienti bensì favorire tutte le famiglie con figli a carico, a prescindere dall’occupazione e dallo status patrimoniale dei genitori e dalle condizioni economiche.

Dunque, muta non solo la modalità dell’approccio al tema, non più intervenire in dettaglio ma in maniera organica e quanto più completa, come appare sempre opportuno operare in settori così ampi e delicati che, ad un certo punto, richiedono interventi radicali e non solo specifici e complementari, ma si è anche optato per una scelta formale adeguata al lavoro da affrontare, attraverso un disegno di legge delega che consente, come sta effettivamente avvenendo, al Parlamento di intervenire sui principi e i criteri di delega generali e specifici per le varie tipologie di intervento, contenuti nello schema, delegando poi al Governo la normativa di dettaglio, trasformando gli stessi in contenuti dei futuri decreti legislativi.

Il contenuto della delega: i principi e i criteri direttivi generali e specifici da osservare (artt. 1 e 2)

La proposta legislativa di iniziativa parlamentare oltre a costituire la cornice normativa, indica la scadenza temporale entro cui il Governo dovrà attivarsi per “riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico ed universale”, attenendosi ai delineati principi e criteri direttivi – sia di natura generale che specifica, per approvare i decreti legislativi di attuazione della delega, al fine di:

assicurare l’applicazione universale di benefici economici ai nuclei familiari con figli, secondo criteri di progressività basati sull’applicazione di indicatori della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo anche conto del numero della prole a carico;

l’applicazione universale di benefici economici ai nuclei familiari con figli, secondo criteri di progressività basati sull’applicazione di indicatori della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo anche conto del numero della prole a carico; promuovere la parità di genere all’interno dei nuclei familiari, favorendo l’occupazione femminile, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno, anche attraverso la predisposizione di modelli di lavoro volti ad armonizzare i tempi familiari di lavoro e incentivare il lavoro del secondo percettore di reddito;

la parità di genere all’interno dei nuclei familiari, favorendo l’occupazione femminile, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno, anche attraverso la predisposizione di modelli di lavoro volti ad armonizzare i tempi familiari di lavoro e incentivare il lavoro del secondo percettore di reddito; affermare il valore sociale di attività educative e di apprendimento, anche non formale, dei figli, attraverso il riconoscimento di agevolazioni fiscali, esenzioni, deduzioni dall’imponibile o detrazioni dall’imposta sul reddito delle spese sostenute dalle famiglie o attraverso la messa a disposizione di un credito o di una somma di denaro vincolata allo scopo;

il valore sociale di attività educative e di apprendimento, anche non formale, dei figli, attraverso il riconoscimento di agevolazioni fiscali, esenzioni, deduzioni dall’imponibile o detrazioni dall’imposta sul reddito delle spese sostenute dalle famiglie o attraverso la messa a disposizione di un credito o di una somma di denaro vincolata allo scopo; prevedere l’introduzione di misure organizzative, di comunicazione e semplificazione che favoriscano l’accesso delle famiglie ai servizi offerti e la individuazione degli stessi[20].

I singoli e specifici decreti delegati con i quali si prevede di attuare le misure sociali di cui sopra[21], dovranno essere adottati entro lo spatium temporis assegnato e le altre modalità indicate:

entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, su proposta del Ministro con delega per la famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Nel testo del provvedimento, all’art. 1, comma 2, sono, altresì, fissati i princìpi e i criteri direttivi generali (quelli specifici sono recati dal successivo articolo 2), a cui i decreti legislativi in parola devono conformarsi. Nel dettaglio:

l’accesso all’assegno è assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività; l’ammontare dell’assegno è ponderato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o sue componenti, tenendo conto dell’età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare; ai fini dell’accesso e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate diverse da quelle trattate dalla legge de qua, il computo dell’assegno può essere differenziato nell’ambito dell’ISEE fino eventualmente al suo eventuale azzeramento; l’assegno unico ed universale è pienamente compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ed è corrisposto congiuntamente allo stesso e con le medesime modalità; l’assegno non è considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità. Le borse lavoro volte all’inclusione o all’avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità non sono considerate ai fini dell’accesso e per il calcolo dell’assegno; l’assegno è ripartito nella misura del 50% tra i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. Nei casi di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l’assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori; l’assegno è concesso in forma di credito d’imposta ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro; è istituito un organismo aperto alla partecipazione delle associazioni a tutela della famiglia maggiormente rappresentative, al fine di monitorare l’attuazione e verificare l’impatto del beneficio[22].

Oltre a quanto sopra richiamato, i decreti legislativi dovranno osservare, nel contempo, i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici di cui all’articolo 2, comma 1:

a): un assegno mensile è riconosciuto per ciascun figlio minorenne a carico . Il beneficio decorre a partire dal settimo mese di gravidanza . Per i figli successivi al secondo, l’importo dell’assegno è maggiorato;

. Il beneficio decorre a partire dal . Per i figli successivi al secondo, l’importo dell’assegno è maggiorato; b): un assegno mensile è riconosciuto per ciascun figlio maggiorenne a carico , di importo inferiore a quello riconosciuto per i minorenni, fino al compimento del ventunesimo anno di età e con possibilità di corresponsione dell’importo direttamente al figlio, su sua richiesta, al fine di favorirne l’autonomia[23];

, di importo inferiore a quello riconosciuto per i minorenni, e con possibilità di corresponsione dell’importo direttamente al figlio, su sua richiesta, al fine di favorirne l’autonomia[23]; c): per ciascun figlio con disabilità, si prevede il riconoscimento di una maggiorazione (graduata secondo la condizione di disabilità) rispetto agli importi di cui alle lettere a) e b) in misura non inferiore al 30% e non superiore al 50%. Il riconoscimento dell’assegno di cui alla lettera b), senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico;

si prevede il riconoscimento di una maggiorazione (graduata secondo la condizione di disabilità) rispetto agli importi di cui alle lettere a) e b) in misura non inferiore al 30% e non superiore al 50%. Il riconoscimento dell’assegno di cui alla lettera b), senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico; d): mantenimento delle misure e degli importi in vigore per il coniuge a carico e per gli altri familiari a carico diversi da quelli di cui alle lettere a) e b);

e): con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l’assegno deve cumulativamente:

essere in possesso della cittadinanza italiana , ovvero essere un cittadino di Paesi facenti parte dell’Unione europea, o suo familiare , in quanto titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere un cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;

, , in quanto titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere un cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale; essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia, senza limitazioni;

vivere con i figli a carico in Italia;

essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere in possesso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o di durata almeno biennale.

f: a fronte di comprovate esigenze connesse a casi particolari e per periodi definiti, su proposta dei servizi sociali e sanitari territoriali deputati alla tutela della natalità, della maternità, dell’infanzia e dell’adolescenza possono essere concesse specifiche deroghe ai criteri previsti dalla lettera e) da una Commissione nazionale, costituita d’intesa dal Ministro con delega alla famiglia e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

su proposta dei servizi sociali e sanitari territoriali deputati alla tutela della natalità, della maternità, dell’infanzia e dell’adolescenza possono essere concesse specifiche deroghe ai criteri previsti dalla lettera e) da una Commissione nazionale, costituita d’intesa dal Ministro con delega alla famiglia e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali; g): progressivo superamento della contribuzione per gli assegni familiari a carico del datore di lavoro ;

; h): soppressione di tutte le misure indicate al successivo articolo 3.

Dunque dal punto di vista dei contenuti, tra le misure che sono previste e saranno disciplinate nel dettaglio nei futuri decreti legislativi, vi è l’assegno unico ed universale che ricomprenderà tutti i benefici a favore dei figli, misure per la conciliazione tra vita lavorativa e cura dei figli, misure di sostegno alle giovani coppie e all’indipendenza giovanile. L’impatto della scelta operata dal Governo sarà di immediato beneficio per le famiglie, che potrà contare su unica misura che ricomprenderà tutte le agevolazioni correlate allo status di genitori. I diretti destinatari del provvedimento in oggetto sono le famiglie aventi uno o più figli a carico, i genitori lavoratori, i giovani maggiorenni, supportati al fine di acquisire l’autonomia finanziaria e le giovani coppie destinatarie di alcune misure di sostegno al reddito.

Le misure che segnano una vera discontinuità con le policy fino ad oggi poste in essere dallo Stato italiano sono, senza alcun dubbio, quelle in favore delle famiglie, attualmente strutturate mediante detrazioni per figli a carico (modello fiscale) o assegni familiari di protezione sociale a favore di determinate categorie di persone (dipendenti pubblici e assimilati, famiglie a basso reddito) escludendo di fatto altre tipologie reddituali. La modalità di accesso, cosiddetto selettivo, al beneficio che tiene conto del reddito del richiedente in Italia è oggi solo pari all’8%[24]. Ciò a dimostrazione che questo sistema di incentivazione non favorisce in alcun modo le famiglie ad avere più figli e, men che meno, rappresenta un impulso per le famiglie meno abbienti, e, per ciò solo, da più parti provenivano da tempo istanze di superamento dello stesso[25].

La scelta del Governo è dunque quella di strutturare la misura in modo diametralmente opposto alla concezione attuale, non più come mezzo di contrasto alla povertà bensì come strumento efficacie di sostegno alla genitorialità e al contempo un incoraggiamento all’incremento della natalità. L’assegno così strutturato è unico ed universale e risponde, fondamentalmente, ad un criterio di equità in quanto prevede una quota aggiuntiva erogata, sulla base del reddito ISEE.

In merito ai profili di copertura finanziaria, clausole di chiusura e di natura procedurale (artt. 3, 4 e 5)

Come già precisato, essendo il cd. “family act”, una legge delega, la valutazione delle condizioni giuridiche, organizzative, finanziarie, economiche, sociali ed amministrative che possono incidere in modo significativo sulla concreta attuazione dell’intervento e sulla sua efficacia, dipendono dalle modalità di attuazione della riforma che sarà oggetto dei successivi decreti legislativi. Ma, nella legge delega, in merito alle disposizioni finanziarie, ci sono delle importanti indicazioni, in particolare all’art. 3 del DDL in parola, anche se va detto che l’entità delle risorse a disposizione per l’attuazione della delega, non sono state definitivamente identificate e quantificate. Pur tuttavia, appunto, l’art. 3 fornisce indicazioni sulle risorse a finanziamento di misure vigenti a sostegno della famiglia e dalla natalità da reindirizzare in favore dell’erogazione dell’assegno unico e universale.

Più precisamente da:

risorse del “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia”, istituito dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)[26];

istituito dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)[26]; risorse rivenienti dall’abrogazione delle seguenti misure:

assegno per il nucleo familiare dei Comuni.

Tale misura, introdotta all’art. 65 della legge 448/1998, è concessa in via esclusiva dai Comuni ed erogata dall’INPS. Il beneficio è rivolto alle famiglie che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati (per il 2020 pari a 8.788,99 euro);

assegno di natalità.

Più volte richiamato, anche detto “Bonus bebè”, previsto dalla legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 125, della legge 190/2014, e successive modificazioni). La legge di bilancio 2020 ha quantificato l’onere derivante dal riconoscimento dell’assegno di natalità nei modi e nei tempi sopra indicati in 348 milioni di euro per l’anno 2020 e in 410 milioni di euro per l’anno 2021. L’importo previsto per il 2021 è a valere sul “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia”, istituito dall’articolo 1, comma 339, della legge di bilancio 2020 (legge 160/2019) [27].

premio alla nascita;

Introdotto dalla legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 353, della legge 232/2016) che ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, un premio alla nascita o all’adozione di minore, pari ad 800 euro. Si tratta di un assegno una tantum, il cui maggior onere è stato stimato, al momento della sua istituzione, in 392 milioni di euro. Il beneficio è corrisposto in unica soluzione dall’INPS a domanda della futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione. Il premio non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del T. U. delle imposte sui redditi. Il beneficio è concesso in un’unica soluzione per ogni evento (gravidanza, parto, adozione o affidamento) e in relazione a ogni figlio nato, adottato o affidato. Dal febbraio 2018, come reso noto dall’INPS con il Messaggio n. 661 del 13 febbraio 2018, il beneficio è stato esteso alle donne straniere titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo (di cui all’art. 9 del D. Lgs. 286/1998), della carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente (di cui agli articoli 10 e 17 del D. Lgs. 30/2007);

fondo di sostegno alla natalità;

La legge di bilancio 2017 (art. 1, commi 348-349 della legge 232/2016) ha anche istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il “Fondo di sostegno alla natalità”, con una dotazione di 13 milioni di euro per il 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. A seguito del d. l. 86/2018, di riordino delle competenze dei ministeri, ha attribuito al Presidente del Consiglio, ovvero al Ministro per la famiglia e le disabilità, la gestione delle risorse del Fondo[28].

Ed inoltre, le risorse necessarie saranno reperite anche per il tramite:

dalla soppressione, nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, delle seguenti misure:

Detrazioni fiscali;

L’art. 12, comma 1, lettera c) e comma 1-bis del T. U. delle Imposte sui Redditi – TUIR contengono la vigente disciplina delle detrazioni IRPEF per figli a carico[29];

assegno per il nucleo familiare;

Previsto dall’articolo 2 dal decreto-legge n. 69/1988, nonché assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al DPR n. 797/1955.

L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF). L’ANF è una prestazione economica erogata dall’INPS ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi. Il riconoscimento e la determinazione dell’importo dell’assegno avvengono tenendo conto della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo stesso. La prestazione è prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare.

In chiusura di tali previsioni, al comma 2 dell’art. 3, si ribadisce che all’attuazione delle deleghe di cui agli articoli 1 e 2 si provvede nei limiti delle risorse individuate dall’articolo in esame e che “Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante l’utilizzo delle risorse di cui al comma 1, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”, ai sensi della quale le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l’adozione dei relativi decreti legislativi[30].

Vi sono poi gli ultimi due articoli del testo del DDL approvato, artt. 4 e 5.

Con il primo viene introdotta una “Clausola di salvaguardia” relativamente all’applicazione dell’articolato normativo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento all’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3[31].

Infine, l’articolo 5 disciplina la procedura per l’adozione dei decreti legislativi. Si dispone, in particolare, ai sensi del comma 1, gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Se il termine per l’espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al presente comma in esame (trenta giorni dalla data di trasmissione) o successivamente, quest’ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

Il successivo comma 2, introducendo una clausola di monitoraggio dell’attuazione e della valutazione d’impatto, stabilisce che, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi delegati, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi. Le stesse devono essere adottate nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al provvedimento de quo e con la procedura di cui al comma 1, sopra illustrata.

Brevi considerazioni conclusive

In merito al disegno di legge in commento, sulle prime, colpisce certamente l’approvazione dello stesso all’unanimità nel primo passaggio alla Camera dei Deputati. Ma va detto che ciò solitamente e propedeuticamente avviene anche nella Commissione XII – Affari sociali, assegnataria di tali siffatte proposte di legge che hanno un riverbero a favore delle componenti basiche della società tutta. Ciò a dimostrazione della sensibilità peculiare sia dei componenti della Commissione, rappresentanti le diverse forze politiche, che convergono, in particolare, per quanto riguarda le misure a sostegno delle persone in condizioni di fragilità.

Ma appare, sicuramente, più importante evidenziare la scelta di mettere al centro dell’intervento normativo che si vuole introdurre i figli, quale ganglio principale attorno a cui costruire tutte le misure pensate per le famiglie con figli. Appare chiaro che l’idea di fondo è che una figlia, un figlio siano un valore e debbano essere considerati un arricchimento sia per la famiglia in cui nascono, ma anche per la società che li deve accoglie e crescerli armoniosamente.

Per tale ragione, la comunità sociale deve supportare e condividere con i genitori l’oneroso compito di accudirli e proteggerli sin dalla nascita, pur restando la famiglia la sede privilegiata della funzione educativa, per la crescita e la formazione dei figli stessi.

Si tratta di un articolato solo apparentemente semplice, mirante a produrre effetti rilevanti e sicuramente complessi, sulla richiamata eccessiva frammentarietà della normativa di riferimento, con nuove misure come l’assegno unico ed universale, contrastare la denatalità, sostenere l’educazione dei figli e delle figlie, più flessibilità nei congedi parentali e di paternità, valorizzare la crescita armoniosa dei bambini e dei giovani, sostegno alle madri lavoratrici per incentivarne il lavoro e l’armonizzazione dei tempi ed incentivi all’autonomia giovanile.

Ci si è, dunque, resi conto che oltre a dover superare il metodo nella regolamentazione, bisogna cambiare anche la vision delle policy a favore della famiglia, trattando diversamente le rilevanti problematiche sociali che, nel corso degli ultimi anni, sono emerse nel nostro Paese. Ciò esige, appunto, un intervento del Governo con strumenti decisivi a lungo termine ed un ancor maggiore allineamento alla normativa europea, con l’obiettivo fondamentale di non creare nuove misure di contrasto alla povertà dirette alle categorie meno abbienti bensì offrire aiuti indispensabili per tutte le famiglie con figli, a prescindere da altre condizioni, ad esempio l’occupazione dei genitori. Ciò a fortiori, per segnare la discontinuità, non deve più rilevare l’essere dipendenti pubblici o lavoratori autonomi, tanto più che, ad oggi, risulta che le lavoratrici autonome prive di qualsiasi tutela di maternità sono le prime ad abbandonare il mondo del lavoro alla nascita di un figlio[32], ma garantire – a prescindere da tutto – proprio un innovativo quanto importante sostegno alla natalità.

A tal riguardo, in Italia, si assiste ormai da anni ad una fase di declino demografico che ha ricadute importanti a livello sociale, economico e territoriale. Or dunque, la denatalità rappresenta un problema che ha assunto dimensioni tali da richiedere in tempi rapidi una risposta da parte del Governo al fine di orientare la sua azione politica al contrasto dei fattori che ne hanno determinato l’origine.

Secondo i dati rilevati dall’ISTAT il 25 novembre 2019 (anno di riferimento 2018) sulla natalità e fecondità della popolazione residente, in Italia continuano a diminuire i nati: nel 2018 sono stati iscritti in anagrafe 439.747 bambini, oltre 18 mila in meno rispetto all’anno precedente e quasi 140 mila in meno nel confronto con il 2008. Il persistente calo della natalità si ripercuote soprattutto sui primi figli che si riducono a 204.883, 79 mila in meno rispetto al 2008. Il numero medio di figli per donna scende ancora attestandosi a 1,29; nel 2010, anno di massimo relativo della fecondità, era 1,46[33]. L’età media arriva a 32 anni, quella alla nascita del primo figlio raggiunge i 31,2 anni nel 2018, quasi un anno in più rispetto al 2010[34].

Alla luce dell’evidenza empirica il tema del superamento dell’”emergenza demografica” è una questione di interesse nazionale e di prioritaria rilevanza. Per questo motivo sono condivisi ed accettati favorevolmente le attuali ed attuande politiche attive di lungo periodo, pluriennali, che affrontano in modo completo la situazione analizzando tutti gli aspetti che hanno contribuito a generare tale fenomeno, così come è stato fatto, in altri contesti europei.

I benefici a favore dei figli devono essere concepiti culturalmente come un investimento sul futuro, dovendo i bambini essere considerati, precipuamente, come un valore sociale, in tal modo – aprendo le misure previste a tutte le famiglie indistintamente, a prescindere dalle condizioni economiche e dallo status occupazionale dei genitori – investendo sullo sviluppo sociale del nostro paese a partire proprio dalla centralità del valore sociale della famiglia. Se ciò avviene, ovviamente nel lungo termine, la scelta di diventare genitore – sia pur sottolineandone la natura squisitamente privata – sarà meno difficile da fare. In particolar modo, per le giovani coppie che con la nascita di un figlio inevitabilmente si trova di fronte a nuove ed importanti responsabilità attualmente non debitamente supportate da valide misure e, per ciò solo, spesso si decidere di procrastinare tale decisione ovvero desistere dalla stessa.

Da ciò deriva il problema della decrescita della natalità che conduce inesorabilmente ad un danno per la società. Ed è proprio in tale direzione che vanno le predette disposizioni del provvedimento normativo in parola, accompagnando, in modo integrato e complementare, il previsto aiuto economico, da una serie di servizi adeguati che in qualche modo affiancano i genitori nel fronteggiare le situazioni di difficoltà che si possono incontrare nella quotidianità, favorendo la conciliazione famiglia-lavoro e che supportino, in particolare, la madre, dipendente o autonoma che sia, dagli oneri connessi con la cura dei figli e al contempo, le consentano di realizzarsi professionalmente.

Tale obiettivo è certamente nelle corde dei redattori delle suddette norme che, come si è detto, hanno guardato a realtà sociali europee già consolidate sotto tali profili (Germania, Olanda, Norvegia, Danimarca, Francia e Regno Unito)[35], in cui – a seguito dell’adozione di interventi normativi nazionali e comunitari (es., tra gli altri, la citata Direttiva UE 2019/1158 sull’equilibrio tra attività professionale e vita familiare), si è già raggiunto l’obiettivo di far conciliare i tempi di vita e di lavoro tenendo conto degli sviluppi della società degli ultimi decenni ed attraverso una revisione di alcuni istituti cruciali quali i congedi parentali e quelli a tutela della maternità e la paternità.



