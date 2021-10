La responsabilità sociale d’impresa nel contesto della pandemia di Covid-19

Secondo l’Istat il valore dell’incidenza di povertà assoluta è salita al +7,7% in termini di nuclei familiari.

Si deve dare atto però che in una realtà così complessa il tessuto economico italiano e mondiale si muove verso nuove frontiere, verso un sistema di valori differente.

Si parla a riguardo di Responsabilità sociale d’impresa, sebbene definirla come una nuova frontiera è pressoché esagerato, ciò che si può osservare è che la prospettiva con la quale la si declina è mutata.

2. Responsabilità sociale d’impresa, RSI o CSR

Dobbiamo preliminarmente capire cosa si intenda per Responsabilità Sociale d’impresa (RSI) o Corporate Social Responsibility (CSR). La Teoria della CSR ha acquisito varie sfumature nel corso del tempo ma possiamo definirla come quell’insieme di azioni con implicazioni di natura etica che vengono attuate dall’imprenditore; la volontà dell’impresa di soddisfare le aspettative degli innumerevoli stakeholders. Uno dei problemi interpretativi di tale teoria imprenditoriale è comprendere chi siano questi soggetti, cioè comprendere quali siano gli interessi da tutelare e quelli da perseguire.

Per comprendere quali siano gli obiettivi si deve partire dal presupposto che l’impresa è calata in quello che è il tessuto economico della realtà nella quale opera e da questa è influenzata. Conseguentemente anche la CSR e la sua applicazione non possono che mutare con la nuova realtà mondiale. L’impresa è vista come «un’istituzione stabile, radicata in un certo contesto sociale e territoriale» (2), che ha come finalità non più la sola ricerca del profitto ma vuole «agire in chiave cooperativa (3)»

Questo modello di responsabilità sociale ha origine dalla teoria “Social Responsability of Business is to Increase its Profits” che si è sviluppata negli anni Settanta nel campo degli studi aziendalistici che esaltano lo shareholder value.

Come sopra sottolineato si parla di CSR ormai da decenni a livello internazionale. Nel 2000 il Consiglio Europeo di Lisbona, nel Libro verde, definì l’impresa socialmente responsabile come «integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro