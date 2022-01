Esenzione della ritenuta sugli interessi derivanti dai finanziamenti a medio/lungo termine a soggetti non residenti – impossibilità di procedere secondo la logica del “beneficiario effettivo”

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 569/2021, ha fornito chiarimenti in relazione alla ritenuta sugli interessi derivanti dai finanziamenti a medio/lungo termine corrisposti a soggetti non residenti, ai sensi dell’articolo 26, commi 5 e 5-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

In estrema sintesi, il contribuente chiedeva se gli interessi corrisposti alla controllante indiretta, relativi a finanziamenti a medio/lungo termine, quest’ultimi erogati in primis dalla controllante indiretta alla sub-holding intermedia e in secundis dalla sub-holding intermedia al contribuente, possano essere esclusi dall’applicazione della ritenuta, visto che la controllante indiretta possedeva tutti i requisiti previsti per la summenzionata esenzione.

Al riguardo, l’Amministrazione Finanziaria ha evidenziato che occorre avere riguardo esclusivamente al primo prenditore degli interessi, nel caso di specie alla sub-holding intermedia, nell’impossibilità di procedere secondo la logica del “beneficiario effettivo” come appena illustrato e quindi di adottare un approccio c.d. “look through”.

Altresì ha sottolineato che non sia possibile applicare il regime di esenzione in esso previsto a beneficiari degli interessi che non siano anche i diretti percettori degli stessi, stante l’esplicito riferimento dell’articolo 26, comma 5-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973 ai percettori di reddito.

L’Amministrazione Finanziaria conclude che, sulla base di quanto rappresentato in conformità alla prassi in materia non può trovare applicazione la disciplina dell’esenzione, di cui al menzionato comma 5-bis.

