Riflessioni sulla normativa SFDR, Regolamento (Ue) 2088/2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari

all’art. 14 del Regolamento (UE) n. 345/2013, e i gestori di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale registrato conformemente all’art. 15 del Regolamento (UE) n. 346/2013. Infine, in tale elenco c’è spazio anche per i creatori di un prodotto pensionistico (lett. d), per i fornitori di un servizio pensionistico individuale paneuropeo (lett. f), per le società di gestione di OICVM (lett. i) e per gli enti creditizi che forniscono il servizio di gestione del portafoglio.

Bisogna necessariamente ricordare che nell’ambito dei soggetti cui tale normativa si riferisce, vi ricadono anche i “consulenti finanziari”, la cui definizione viene esplicata dall’art. 2 paragrafo 11 lett. a – f.

Il minimo comun denominatore di tutti questi operatori economici è rappresentato, per quel che concerne questa riflessione, dall’investimento sostenibile. Il cui concetto viene disciplinato dal paragrafo 17 del richiamato articolo, per il quale un investimento sostenibile è un “investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l’impiego di energia, l’impiego di energie rinnovabili, l’utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l’uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l’impatto sulla biodiversità e l’economia circolare o un investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l’integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali”. In questa definizione forte è il richiamo alla Dichiarazione di Brundtland del 1987, per la quale lo sviluppo sostenibile è “lo sviluppo che consente la soddisfazione dei bisogni economici, ambientali e sociali delle attuali generazione, senza compromettere lo sviluppo delle generazioni future”.